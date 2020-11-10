專案式經濟泡泡形成！王美花證實：外資電子大廠來台獲准

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專案式經濟泡泡形成！王美花證實：外資電子大廠來台獲准

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-11-10 21:22:38

王美花
▲經濟部長王美花表示，經濟部有重大突破，首宗「專案式經濟泡泡」稍早已獲得指揮官陳時中的同意。（圖／經濟部）
經濟部長王美花今（10）日晚間出席活動時提到，經濟部有重大突破，國際廠商、工商業界以「專案申請」快速來台洽商與投資計畫，在經過完整提案給中央流行疫情指揮中心後，稍早已獲得指揮官陳時中的同意，首宗「專案式經濟泡泡」將由國際電子業廠商、外籍商務人士來台投資考察3天，並比照「外交泡泡」模式抵台前先篩檢、抵台後免隔離，且全程由經濟部官員陪同。
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經濟部長王美花今晚出席「2020經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮」，在典禮前她接受訪問時僅表示不要再稱為「經濟泡泡」，因為經濟泡泡是兩個國家之間的合作問題，現在是要走「專案申請」。
隨後她在典禮上致詞時表示，近來非常多的業者持續和經濟部提到國際疫情狀況仍非常嚴峻、確診率一直在升高，為了保護國人的健康，邊境管制仍就無法開放，但由於嚴峻的管制措施已經好幾個月了，對於台灣這種生產大國、貿易大國來說，跟外國客戶無法面對面交涉形成很大的障礙。

王美花接著說，經濟部在這方面有了新的突破，那就是與中央流行疫情指揮中心提到，希望可以讓一些商業性有必要性的案子，可以透過專案申請的方式，快速地來到台灣洽商，指揮中心也表明可以提出更周延的計畫，看看來台的急迫性、必要性、不可取代性是否重大，且是否對台灣經濟有十足的貢獻，來做整體的考量。

王美花指出，而這樣的一個概念，經濟部大約在兩個禮拜前向指揮中心提報，也很快速的先通過一個國際電子業大廠的申請並將完整計劃提上去，而稍早獲得了指揮官陳時中的同意，可以透過「專案式申請」來台進行投資洽商，同時王美花也在現場向其他廠商表示，如果有「必要性」、「急迫性」與有不可取代性，且對台灣的經濟有重要貢獻等等，都歡迎所有廠商來跟經濟部申請，經濟部的工業局或投資處都願意來擔任監督者的角色跟指揮中心提報爭取。
最後王美花也強調，經濟部是主責機關，專案申請通過來台的廠商，在台灣的期間經濟部會全權督導，一有閃失經濟部要負全權的責任。
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