主計總處公布最新9月薪資統計 這2行業受疫情影響不大
主計總處公布最新9月薪資統計 這2行業受疫情影響不大
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-10 22:06:01｜update2020-11-10 22:08:47
行政院主計總處今（10）日公布9月工業及服務業薪資統計結果，本國籍全時受雇員經常性均薪為44,875元，年增1.67%，9月總工時平均為180.9小時，全體受僱員工人數為795 萬2000人，與上月底持平；就行業別經常性薪資變動觀察，金融及保險業、營建工程業因部分業者本月業績較佳，分別月增1.47%、1.33%。
根據統計資料顯示，9 月底全體受僱員工人數為 795 萬2000人，與上月底持平，各業因增僱或召回等原因而進入之人數為20 萬6000人，較上月減少 9000人，其中製造業、支援服務業、醫療保健業均減少2000人；因辭職、解僱、退休等原因而退出之人數為20萬5000人，較上月減少8000人，其中製造業減少7000人最多，各行業進退人數相抵之後，受僱員工與上月持平。但若與去年同月底比較，則減少3萬8000人或 0.47%，顯見疫情仍讓經濟情勢未回復原先的水準；不過今年前9月營建工程業、不動產業的受僱員工人數、薪資均有成長，房地產相關行業受到疫情影響不大。在受僱員工每人每月薪資部分，9月本國籍全時員工經常性薪資平均為44,875元，較上月增加0.32%，較上年同月亦增 1.67%；加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為 53,047 元，較上月減少 1.27%，較上年同月則增 2.01%；若以全體受僱員工來看，包含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工，經常性薪資平均為 42,757 元，較上月增加 0.30%，較上年同月亦增2.11%；非經常性薪資 7,755 元，較上月減少 9.01%，較上年同月則增 4.05%；併計經常性薪資與非經常性薪資後，總薪資為 50,512 元，較上月減少 1.25%，較上年同月則增 2.41%。
主計總處表示，就行業別經常性薪資變動觀察，金融及保險業、營建工程業因部分業者本月業績較佳，致分別月增 1.47%、1.33%。總薪資部分，電子零組件製造業、用水供應及污染整治業均受部分廠商 8 月發放績效獎金影響，分別月減 19.82%、12.78%較高，批發業、礦業及土石採取業亦分別減少 9.81%、8.65%；電腦、電子產品及光學製品製造業則受部分廠商發放員工酬勞及績效獎金影響，月增25.58%較高。另外，9月全體受僱員工總工時平均為 180.9 小時，較上月增加 10.8 小時，較上年同月亦增 17.7 小時，主要原因為本月工作日數較多所致。