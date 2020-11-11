MLB／大聯盟官方公布年度最佳教練　Cash和Mattingly獲獎

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MLB／大聯盟官方公布年度最佳教練　Cash和Mattingly獲獎

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-11-11 09:22:52

光芒總教練Kevin Cash獲得美聯最佳總教練
▲光芒總教練Kevin Cash獲得美聯最佳總教練。（圖／取自MLB　Twitter）
儘管坦帕灣光芒今年在世界大賽功虧一簣，沒辦法拿下總冠軍，且自己在第6戰的調度引發爭議，不過光芒總教練Kevin Cash整季的表現還是獲得肯定，最終仍拿下美聯年度最佳教練的肯定。
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今年光芒在疫情之中打出亮眼成績，40勝20敗為美聯最佳，並且在季後賽一路過關斬將，打敗洋基和太空人等強隊，讓球隊奪下睽違10年的美東分區冠軍。
只可惜季後賽最後一戰，他提前換下了該場投球表現相當精采的Blake Snell，而在那之後也被道奇給抓住了機會，一舉打回了超前分，最終丟掉了冠軍。

不過無論如何，Cash今年在例行賽的調度功力無庸置疑，不能因為一次成敗論英雄。他最終拿到了22張第一名選票，獲得126分，擊敗白襪教頭Rick Renteria和藍鳥教頭Charlie Montoyo。

而國聯方面，則是由馬林魚總教練Don Mattingly獲獎，今年他帶領球隊繼2003年後再度重返季後賽，執教表現終獲肯定，拿到生涯首座年度最佳教練獎。
▲馬林魚總教練Don
▲馬林魚總教練Don Mattingly獲得國聯最佳總教練。（圖／取自MLB　Twitter）
 
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