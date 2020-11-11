NBA／加強過去場上弱點　林書豪IG透露近期訓練目標　

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NBA／加強過去場上弱點　林書豪IG透露近期訓練目標　

運動中心/綜合報導

calendar_today2020-11-11 10:04:46

▲林書豪(右)（圖／取自林書豪微博）
▲林書豪(右)（圖／取自林書豪微博）
華裔球星林書豪今年決定不回到CBA，而是再次挑戰自己的夢想——NBA。許久不見的他，今天也在IG上發文透露自己近期的目標，其中最引人關注的就是他將要訓練自己無球跑動和接球投籃的能力。
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林書豪去年轉往CBA打球，以洋將身分加入北京首鋼，例行賽出戰39場，場均可以攻下22.3分、5.7籃板、5.6助攻、1.8抄截；季後賽4戰則是場均22.8分、4籃板、5.8助攻、2.5抄截，帶隊一直打到四強才落敗。
季後北京雖然渴望續約林書豪，但他毅然決然的決定繼續為重返NBA而努力，而今天他也貼出自己近期的訓練目標。

「為了準備回到NBA，我有三個目標：1. 現在我的身體已經連續兩個賽季保持健康，我要讓我的身體變得比以往任何時候都更強壯。2. 在不同的情況中應用我更流暢的投籃：接球就投、無球移動、擋拆、轉換進攻、單打等等。 3. 在進攻端加入更多節奏的變化和速度的變化，而不是僅僅依靠我的速度/運動能力。我沉浸在現在，但對未來更加興奮。」
林書豪過往效力過多支球隊，然而他最大的問題就是很難和陣中頭號球星並存，因為他的持球型打法，很難在無球時做出貢獻。如今他將針對弱點進行改進，讓人期待。
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