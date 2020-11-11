三陰性乳癌有什麼特性？乳房篩檢怎麼選擇？

我是廣告 請繼續往下閱讀
三陰性乳癌是什麼？特性有哪些？
雙和醫院乳房外科譚家偉醫師說明乳癌可依照細胞特性不同進行分類，其中雌性荷爾蒙受體───ER，黃體素荷爾蒙受體───PR，還有上皮因子第二型───HER2，前述三種受體皆呈陰性，稱為三陰性，此乳癌類型的治療效果預後較差，由於使用荷爾蒙治療以及標靶治療的效果不好，目前治療以手術加上化療為主。
譚家偉指出三陰性乳癌有三大特徵，第一與其他乳癌類型相比，確診年紀較輕，第二擁有BRCA基因突變的機率較高，第三惡性度較大，尤其在治療後三年內，復發率又比其他乳癌類型更快且更高，復發的部位也有些不同，一般乳癌常轉移的部位為骨頭、肝、肺，只有少部分會轉移到腦部，三陰性乳癌常轉移反而是肺、腦部為先。
乳房篩檢做對了嗎？定期檢查是關鍵
三陰性乳癌的篩檢與其他類型無異，譚家偉說明乳房超音波和乳房攝影都有其特性，超音波適合乳房纖維密度大，特別是年輕女性，較容易檢查出腫瘤，而乳房攝影則適合40歲以上的女性，脂肪開始堆積後，鈣化點相對清楚，譚家偉也建議如果沒有家族史，可以在45歲以前，每兩到三年進行一次乳房超音波，45歲以後每兩年進行一次乳房攝影，反之，有家族史則建議乳房攝影提早至40歲開始，並每年進行一次為佳。
【認識三陰性乳癌：My Doctor 全台名醫分享最新衛教知識】
《繼續閱讀》
．
．
以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。