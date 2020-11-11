三陰性乳癌治療契機！正確面對三陰性乳癌

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晚期三陰性乳癌 精密治療契機
現今醫學越來越講究精密治療，希望可以針對不同的癌細胞特性，來決定治療策略，雙和醫院乳房外科譚家偉醫師表示目前乳癌的治療有重大發展，包括與BRCA基因突變有關，且三陰性乳癌已經到第三期或第四期，化療的效果可能不盡理想的時候，可以使用PARP抑制劑，那麼什麼是PARP抑制劑？就是能夠抑制癌細胞修復，最後使癌細胞凋零死亡，讓BRCA基因突變的患者除了化療，更多了一個治療契機。另外免疫療法也是一個重大突破，譚家偉形容就像警察臨檢需要精準的儀器，就是所謂「PD-1」，但是癌細胞具有的「PD-L1」能夠使儀器故障，進而無法確認該駕駛有無飲酒，免疫療法藥物就是對付PD-L1的抗拮劑，能夠讓身體的免疫系統恢復正常，也就能夠對付癌細胞，目前針對末期的乳癌，特別是三陰性，是非常突破性的發展。
正確面對三陰性乳癌
譚家偉提醒三陰性乳癌要特別注意術後前三年，轉移的速度和發生率較高，也要特別留意轉移的部位與其他乳癌類型不大相同，因此定期追蹤就顯得特別重要，此外，如果發現確診三陰性乳癌的年齡較輕，醫師建議可以進行基因檢測，能更針對不同的特性選擇適當的治療，隨著精密治療越來越蓬勃發展，將來也會有更多不一樣的治療選擇。
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