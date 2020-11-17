入主過嶺「小青埔」　「宜雄絢耀」坐擁中壢超值地標

宜雄絢耀坐擁過嶺重劃區交通樞紐，正臨民族路六段過嶺地區發展快速有小青埔之稱，開車至A19站或是中山高交流道都僅需10分鐘，想出國可直達桃機，快速道路則有台66、台61，要上國道1號、3號也四通八達十分便利。

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宜雄絢耀基地方正3面臨路，面積1877坪，歐式建築外觀、中空隔音樓板。面對民族路，對面就是埤塘公園，擁有永久無限棟距絕佳景觀。規劃地上22層為過嶺地區最高地標，除了擁有極佳景觀視野，地理區位離塵不離城，環境單純清幽為單純的住宅區。

▲歐式建築外觀、中空隔音樓板。面對民族路，對面就是埤塘公園，擁有永久無限棟距絕佳景觀。（圖／資料照片）

宜雄絢耀為過嶺地區唯一SRC鋼骨結構並擁有游泳池的建案。2字頭房價即可擁有上述特色的產品，也是本區唯一。宜雄絢耀最近還榮獲第28屆中華建築金石獎，建築設計品質值得信賴。開案至今已創下熱銷6成的佳績，為回饋消費者的熱愛，預計於11月28日星期六下午13:00點，邀請宜雄好友彭政閔來到接待中心與大家同歡。





宜雄絢耀特別規劃全區唯一露天泳池，結合挑高6米門廳氣勢磅礡。公設有KTV、健身房、兒童遊戲區、景觀庭園。鄰近Costco發展潛力無窮，到中壢SOGO商圈也非常便利。威尼斯影城及華泰名品城、八景島水族館、新光影城、全台最大IKEA等知名連鎖店都在生活圈內，生活機能相當完整。

▲特別規劃全區唯一露天泳池，公設有KTV、健身房、兒童遊戲區、景觀庭園。（圖／資料照片）

在建築結構安全方面，除了榮獲國家專利的萬型雙柱SRC耐震鋼骨結構外，設計上還採用中空隔音樓板、當層排氣系統、簡二排二次排水工法、5+5mm雙層隔音膠合玻璃、雨水回收系統、德國BWT淨水系統、TOTO衛浴及櫻花廚具等，在目前房價尚屬低點的此時，入主中壢地區CP值最高的過嶺地區，將是您人生最重要也最值得的選擇。