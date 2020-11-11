陳建州相伴度過口罩風波！范瑋琪讚他「最佳指導教授」

藝人范瑋琪年初因不滿行政院下令禁止台灣口罩出口一事，在私人臉書上以激烈字詞痛批院長蘇貞昌，即使事後親自公開道歉仍飽受外界抨擊，神隱一陣子後，她昨（10）日在IG上有感而發，感謝老公陳建州這些日子以來的陪伴。

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「是人的我們也一定會犯錯、會軟弱，被質疑、被挑戰、被誤會、被曲解，甚至被攻擊」，范瑋琪認為做錯事就該好好反省、道歉，也要有被大眾檢視的心理準備，但仍要持續做自己認為對的事情，不被外在的任何因素影響。

范瑋琪強調人生只有一次，所以每當得到啟發時，她都會當作是一種營養補給，讓自己變更強大，「現在的我正在學習把自己歸零，讓自己從錯誤中學習成長，學習更謙卑的程式」，她也感謝老公替她上了一課，「謝謝我的先生，他做了我人生的最佳指導教授，給我鼓勵，給我打氣，給我放過自己，讓自己喘口氣的機會，還有不被他人影響的勇氣」。





陳建州近來剛籌組新聯盟P. LEAGUE+，范瑋琪在文末給予老公支持，「無關個人，無關政治，讓這片美麗的土地上，能擁有真正屬於自己的職業籃球聯盟的舞台」，最後也甜蜜喊話：「無論風雨，我們有彼此，無論天崩地裂，我都尊敬你並且會繼續陪著你走過聯盟的下一個，下下一個20年！」（編輯：侯家瑜）

▲范瑋琪IG全文。（圖／范瑋琪IG）