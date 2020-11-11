農委會1450升級？邱臣遠：分藏5項目越糾正編越多
農委會1450升級？邱臣遠：分藏5項目越糾正編越多
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-11 15:52:07
日前監察院指出農委會過去辦理媒體宣導採購案未採專項方式編列預算，立法院於今日審查110年度施政重點暨收支預算案。農委會主委陳吉仲強調，明年文宣預算將依審計部要求編列，目前會本部編列經費1,774萬，另外防疫局所辦理非洲豬瘟和動植物檢疫等宣導經費大約7,000多萬。民眾黨不分區立委邱臣遠痛批農委會仍用「藏錢」的方式編列預算，
立法院經濟委員會今審農委會110年度預算，根據預算書，農委會編列110年度政策宣導經費為1,774萬元，分散在五項目中，並標示「辦理政策宣導相關經費」，項目包含計畫管理編列400萬、科技管理編列300萬、畜牧管理編列394萬元、輔導推廣編列380萬元、國際農業諮商與合作編列300萬元，作為政策宣導經費。邱臣遠今日對此在臉書貼文指出，農委會行銷宣傳預算仍用「藏錢」的方式編列，過去農委會辦理加強農業訊息因應對策計畫招標1,450萬，形同拿納稅錢養網軍，「越是糾正，農委會宣導經費編得越多？」，另外針對非洲豬瘟和動植物檢疫等宣導經費，邱臣遠認為今年因武漢肺炎（Covid-19）疫情影響，邊境長即關閉，重點應放在肺炎疫情防治，並無擴大防範非洲豬瘟宣傳之必要，邱臣遠表示，將提出刪減案，將預算減列至4500萬。
本屆新北市立委落選人民眾黨吳偉達則在邱臣遠貼文留言表示，「#有政府 #會藏錢」，另外也有網友嘲諷，「1450調薪到1774了？」新聞來源為Newtalk 新頭殼