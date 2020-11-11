買了嗎？雙11網購刷對信用卡　總回饋率最高可達37%

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玉山銀行也推出各大網購「雙11」刷卡活動，「1111購物節」活動期間，在PChome線上購物、momo購物網、蝦皮購物等指定網購通路，刷卡單筆消費滿萬登錄贈1111元刷卡金，回饋率有11%，單筆分期滿25000元登錄贈2500元刷卡金。「11月會員日」活動，有5%的刷卡活動，例如於Yahoo！購物中心「11月會員日」活動期間刷玉山信用卡，單筆分期滿10000元贈500刷卡金，在PChome線上購物、momo購物網單筆消費滿5000元登錄贈250元刷卡金。
此外，玉山銀行Pi拍錢包信用卡也推出雙11限時加碼活動，至11月20日，Pi信用卡及Pi 拍兔Debit卡綁定並使用 Pi 拍錢包APP，於PChome線上購物消費，享實付金額5%P幣回饋無上限（含原一般消費1.5%回饋，無需登錄）。
台新銀行支付金融處副總經理黃天麟也表示，由於第4季為網購旺季，雙11、雙12、黑五購物節接踵而來，民眾都知道特定月份要上網搶便宜，因此，台新銀行精選11大電商平台推出消費滿額贈活動，包括momo購物網、PChome、蝦皮購物、Yahoo、淘寶網、friDay購物刷指定台新信用卡單筆滿11111送1111元刷卡金，最高可送3600元刷卡金；在東森購物、生活市集、樂天市場、PayEasy、17 Life也推出最高11%至13%刷卡金回饋，再搭配指定通路刷@GoGo卡享最高6%回饋。
對於慣用海外網購買時尚精品的民眾，台新銀行也推出信用卡優惠，像知名海外購物平台「FARFETCH」及「Mytheresa」在12月15日前輸入指定折扣碼結帳享最高8折優惠，不論是刷新上市的台新銀行玫瑰Giving卡，或是網購神卡@GoGo卡都可以再享最高3%現金回饋，讓民眾身在台灣依然輕鬆跨國購物聰明搶折扣。
黃天麟補充，在雙11網購盛會台新也沒缺席，11月2日至11月12日，民眾在Richart Mart全館單筆消費滿1萬1111輸入折扣碼現折1111、滿1111現折111，另還可以411優惠價搶購11杯全家大拿鐵。
國泰世華銀行同樣祭出超有感活動，卡友在雙11活動期間刷指定聯名卡登錄享最高31%回饋，累積消費滿額再送Dyson吸塵器；此外，每筆刷卡金額還可再以紅利點數直接折抵消費，最高可折抵當筆交易金額的30%，像是11月9日至12日刷國泰世華卡單筆消費滿額享10%回饋，刷KOKO COMBO icash聯名卡並符合新戶資格，最高享21.9%回饋；11月11日今日至蝦皮購物刷蝦皮購物聯名卡滿額再享888元及6%蝦幣回饋，若符合相關活動資格，更可獨享最高31%回饋；11月1日至12日則限時加碼4大電商刷國泰世華卡，單一平台累積消費滿20萬元，再送Dyson V8吸塵器1台。
台北富銀行則在今日上午11時11分開放搶碼「富邦J POINTS卡新卡消費回饋11%」，但名額有限，沒搶到的，11月30日前透過北富銀LINE官方帳號申辦J POINTS卡且核卡成功，並於12月31日前刷J POINTS卡消費，也可享11%回饋（每卡回饋上限新台幣300元，限1111名）。
兆豐銀行今年則結合4大超人氣網購平台，包括momo、PChome、蝦皮及Yahoo購物中心，不僅雙11今日當天單筆刷滿1111元就送111元，不限金額消費還能抽「全額返現」，總計將抽出11名幸運兒，最高可獲得1萬1111元回饋，血拚帳單全由兆豐買單。
此外，兆豐也將優惠擴展至整個11月，只要刷兆豐任一信用卡單筆分期滿額，門檻最低只要1500元、最高3萬5000元，都有滿額禮可以拿，例如蝦皮刷滿1500送100元、刷滿3萬5000送3500元；PChome滿3500就送180元、momo滿6000送400元；Yahoo購物中心則刷滿8000送500元，各類高低門檻，民眾都可依自身需求下手，一次買好買滿，登錄完成，即可輕鬆達標賺刷卡金。
華南銀行也提供卡友絕對要搶的優惠，除11月1日至11月11日至蝦皮購物滿額分期，登錄後最高享12%回饋，另11月9至11月15日更針對雙11再加碼，在PChome線上購物、momo購物、東森購物、YAHOO購物中心等消費滿額分期，完成登錄回饋率最高20%，若再搭配超級現金回饋卡、享利樂活Combo卡，回饋率上看21%。如果錯過指定時段消費的卡友也不用煩心，全月於指定網購通路消費滿額分期並完成登錄，也能立即享有最高8%回饋。
王道銀行亦推出多重雙11網購刷卡加碼現金回饋方案，除了今年底前既有不限通路無上限的1%現金回饋，至11月13日，凡用戶持王道銀行簽帳金融卡於任一網路購物通路刷卡單筆消費滿新台幣1111元，並於王道銀行活動官網登錄成功，可再享有加碼現金回饋新台幣111元，限額1800名。
不過，雙11剁手買得盡興，民眾也得留意一下手中的網購神卡是否可同享銀行的網購平台滿額禮，因為在成本考量下，不少銀行會限制網購卡不能再同享滿額回饋，這些限制通常會藏在密密麻麻的注意事項中，一不留心刷錯卡，優惠就飛了，不過，也有銀行大方送，例如兆豐「e秒刷鈦金卡」，不僅免登錄就能享有國內網購最高3%回饋，同時也能獲得網購平台滿額禮，今年雙11回饋最高更可達23%，其他如國泰世華網購卡KOKO，結合通路回饋最高也有17%；合作金庫iCash聯名卡搭配滿額禮，回饋最高也有16%，建議民眾結帳前可多留意，把優惠賺到最高點。