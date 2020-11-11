願賭服輸　江啟臣穿「統一獅球衣」主持中常會

中華職棒總冠軍賽開打前，國民黨主席江啟臣和台南市議員謝龍介各自為中信兄弟和統一獅加油，兩人並在臉書公開打賭，輸的人就穿對方球隊的球衣出席11月11日中常會，結果江啟臣賭輸，今天(11)在謝龍介幫忙套衣服下，真的穿上統一獅的球衣主持中常會。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲國民黨主席江啟臣賭輸，11日在謝龍介幫忙套衣服下，真的穿上統一獅的球衣主持中常會。（圖／記者陳弘志攝，2020.11.11）×▲國民黨主席江啟臣賭輸，11日在謝龍介幫忙套衣服下，真的穿上統一獅的球衣主持中常會。（圖／記者陳弘志攝，2020.11.11）▲國民黨主席江啟臣賭輸，11日在謝龍介幫忙套衣服下，真的穿上統一獅的球衣主持中常會。（圖／記者陳弘志攝，2020.11.11）×▲國民黨主席江啟臣賭輸，11日在謝龍介幫忙套衣服下，真的穿上統一獅的球衣主持中常會。（圖／記者陳弘志攝，2020.11.11）▲國民黨主席江啟臣賭輸，11日在謝龍介幫忙套衣服下，真的穿上統一獅的球衣主持中常會。（圖／記者陳弘志攝，2020.11.11）×▲國民黨主席江啟臣賭輸，11日在謝龍介幫忙套衣服下，真的穿上統一獅的球衣主持中常會。（圖／記者陳弘志攝，2020.11.11）▲國民黨主席江啟臣賭輸，11日在謝龍介幫忙套衣服下，真的穿上統一獅的球衣主持中常會。（圖／記者陳弘志攝，2020.11.11）×▲國民黨主席江啟臣賭輸，11日在謝龍介幫忙套衣服下，真的穿上統一獅的球衣主持中常會。（圖／記者陳弘志攝，2020.11.11）▲國民黨主席江啟臣賭輸，11日在謝龍介幫忙套衣服下，真的穿上統一獅的球衣主持中常會。（圖／記者陳弘志攝，2020.11.11）×▲國民黨主席江啟臣賭輸，11日在謝龍介幫忙套衣服下，真的穿上統一獅的球衣主持中常會。（圖／記者陳弘志攝，2020.11.11）