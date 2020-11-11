山路「鋪成直的」不是更快？天真女提問全場笑翻：變出山
山路「鋪成直的」不是更快？天真女提問全場笑翻：變出山
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-11 17:27:29
許多駕駛朋友最討厭開山路，九彎十八拐、蜿蜒不斷的彎道十分考驗技術。有位女網友靈機一動，好奇提問「山路直接舖成直的不是比較快？」創意想法引發熱議，網友紛紛笑稱若真的直直一條通到底，恐怕「下山變出山」！
有位女網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，疑惑表示「為什麼山路一定要扭成這樣？直接舖成直的不是比較快？」更附上一張山路鳥瞰圖的照片，從高空往下俯視，山路果然是彎彎折折，而原PO用修圖軟體拉出一條紅線，若將山路「截彎取直」，看起來絕對距離確實是省下許多。異想天開的問題讓大家不禁莞爾，笑翻的網友紛紛留言回覆說，「你把家裡樓梯等距做成直的看看」、「下山到一半可能就起飛了」、「那可能不是下山，是出山」、「上山...你會聽到愛車的吼叫；下山...你會聽到乘客的慘叫」、「直的比較慢。下坡會7天才到家」、「真的通往天堂的～天堂路」、「這樣你會看到山下滿滿的生命禮儀社」。除了開玩笑，也有許多網友認真解釋原因，「坡度太高，會爬不上去。這樣彎曲就類似樓梯緩慢上升，會減少危險」、「坡度問題，看接近國一林口匝道那一段。多少車子爬到快閘道附近變超沒力，或開始過熱」、「直線的話多少車子的煞車撐的住下山」、「你有想過殘障坡道為什麼要繞圈圈不直上直下嗎」、「這是2D平面圖，如果用3D立體影像就會知道高度落差是多少了」。（編輯：倪浩軒）