中國取消4泛民港議員資格 白宮安全顧問警告進一步制裁
中國取消4泛民港議員資格 白宮安全顧問警告進一步制裁
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-12 11:27:39
中國全國人民代表常委會昨（ 11 ）日通過「全國人民代表大會常務委員會關於香港特別行政區立法會議員資格問題的決定」稱香港立法會議員有宣揚獲支持「港獨」、或具有其他危害國安的行為，一經認定及喪失議員資格。決定通過後，香港政府首次在未經法院裁定的情況下，宣布 4 民主派議員喪失議員資格。
為聲援 4 位民主派議員，香港立法會內剩下的 15 位民主派議員昨（ 11 ）日也宣布集體請辭，包括德國外交部、英國外交等多國發表聲明，批評中國任意罷免民主代表是對香港高度自治、自由的侵犯。《 BBC 》引述觀察人士看法，認為北京此時行動，與美國大選後政局有一定關係，中方希望試探民主、共和兩黨在短期內要如何應對香港問題。美國白宮國家安全顧問歐布萊恩（ Robert O'Brien ）也批評，「一國兩制」已經成為空話，警告會有進一步的制裁。根據白宮發布的聲明與《國會山莊報》，歐布萊恩批評中共的舉動公然違反了《中英聯合聲明》以及對香港人民的承諾，也包括香港《基本法》中的諾言。歐布萊恩形容，所謂「一國兩制」已經成為中共在香港擴大一黨專政的「無花果葉」（ fig leaf ）意旨掩蓋的遮羞布，時常在畫作中用來遮著人物的裸體。歐布萊恩表示，川普長期以來一直在關注香港的局勢，北京一直在鎮壓親民主的抗議者和立法者，使人權組織感到震驚，美國將繼續根據《香港人權與民主法》、《香港自治法》以及行政命令賦予的所有權力，查明和制裁威脅香港自由的人。