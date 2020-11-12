沙鹿沙田路立體停車場動工　改善停車問題

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台中市議會副議長顏莉敏出席動土典禮表示，他從甫擔任議員時起，就開始針對本案積極辦理會勘，並在議會定期會及臨時會多次提案，緊盯進度，歷任兩任市長，四任區長終於在今開工動土；感謝市長及所有在地的議員的支持，也感謝哥哥寬恒努力爭取到中央的經費挹注，施工期間會有些許不便，請民眾見諒，祝福工程一切順利。
前立委顏寬恒也表示，他立委任內，向交通部爭取1億838萬5,000元的預算挹注，以配合市政府的新建計畫；過去有許多民眾反應，在沙鹿市區停車空間一位難求，民眾違停遭舉發的事件層出不窮，雖然鄰近有光田醫院及沙鹿農會停車場，但仍不足以消化停車需求，也造成附近私人停車場停車費高漲，徒增民怨，期待在停車場落成後能夠有效改善鄰近地區的停車問題。
交通局指出，沙田路立體停車場工程基地位於沙鹿區沙田路、四平街新平巷口，鄰近土地分區使用型態主要為商業及住宅用地，考量沙鹿車站、光田醫院及沙鹿公有零售市場停車需求，但目前僅有一處平面停車場，顯不敷使用，因此興建立體停車場回應地方需求。
此停車場工程投入經費總計2億3,000萬元，是中央核可的前瞻計畫補助案件之一，建案由賴銘昌建築師事務所承攬專案管理、吳嘉栩建築師事務所承攬建築設計、中鴻營造有限公司承攬工程興建，建築師以質量提昇為設計主軸，建構地區意象，結合人行廣場活動場域、都市景觀，並強調「舒適性」、「自然調和健康」、「環保」等理念，打造智慧化、現代化、綠能環保的停車空間。