血癌有得治？認識急性骨髓性白血病4警訊：疲倦、發燒、出血、骨頭疼痛

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貧血發燒莫名瘀血 勿輕忽急性骨髓性白血病
當不明原因發燒，或身體部位有異常瘀血時，成年人不可以為只是老化、感冒而輕忽了急性骨髓性白血病可能。中華民國血液病學會急性骨髓性白血病與骨髓化生不良症候群疾病工作組召集人田蕙芬醫師指出，急性白血病即為一般所稱之血癌，急性骨髓性白血病是其中一種，是成人最常見的急性血癌。過去民眾對於血癌聞之色變，現在只要認識主要症狀，及早檢查確診並接受治療，血癌已是可以治癒的疾病。
田蕙芬說明，急性骨髓性白血病發生的原因，一般認為與基因突變有關。染色體和基因突變變化，可能使細胞不受控制的生長，或者無法正常分化，導致體內累積不正常的白血病細胞，進而對身體產生各種影響。首先由於無法製造紅血球，病人會有貧血症狀出現；其次，身體無法製造正常的白血球，病人的抵抗力會變差，容易發燒感染，反而不正常的血球會偏高。第三，無法正常製造血小板，影響凝血功能，易有各種出血現象，包括皮膚瘀青、口腔出血、流鼻血、血便出血、女性月經量變多。最後，骨髓中的不正常細胞過多，可能有骨頭疼痛的症狀。
田蕙芬呼籲，上述四種症狀與一般疾病容易混淆，民眾不可掉以輕心，應及早就醫檢查，才能確定是否為白血病造成。當懷疑有不正常的白血病細胞，會進行周邊血液檢查及骨髓檢查。田蕙芬解釋，骨髓是人體造血重要器官，是白血病發生最主要位置，由於白血病種類眾多，必須藉由骨髓檢查才能確定白血病型態。在骨髓檢查之後，還會採取染色體檢查、基因突變檢查，將病情進行危險分群，擬定相對應的治療組合，讓疾病得到最佳控制。
一確診就是全身侵犯 急性骨髓性白血病更需個人化治療
急性骨髓性白血病由於病程發展快速、衝擊病人全身機能，往往確診就是全身侵犯，再加上年齡、病史、基因、有無共病等差異，需要精準的個人化治療。中華民國血液病學會急性骨髓性白血病與骨髓化生不良症候群疾病工作組召集人侯信安醫師指出，確診急性骨髓性白血病後，病人會分為低、中、高風險群，依據風險採取不同的治療策略。現有治療方式有化學藥物、標靶藥物、幹細胞移植等，以緩解症狀、避免復發為主要目標。中高風險者還需要幹細胞移植。至於年紀大族群，因無法承受化學藥物副作用，標靶藥物成為更適合的治療武器。
侯信安說明，急性骨髓性白血病的標靶藥物是針對特定標記，副作用較少、專一性高、治療效果好，因此有些情形會採取化學藥物合併標靶藥物使用，也可單獨使用標靶藥物，端賴精準的風險分級與多元評估，更有助延長病患存活率與存活時間。侯信安呼籲，民眾應注意急性骨髓性白血病的「4、2、1」，四大症狀疲倦無力、走路會喘、異常出血、骨頭疼痛。有症狀時應及早至內科、家醫科或血液科就醫，接受血液檢查與骨髓檢查。醫師強調，惟有正確檢查、詳細分類，才能達到最好的治療效果。
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