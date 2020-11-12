WHO臉書封鎖Taiwan Can Help留言　林右昌發文回擊

台灣今年又未獲邀參與世界衛生大會（WHA），今(12)日網友揭發世界衛生組織（WHO）在臉書直播頁中封鎖Taiwan can help等留言﹔對此，基隆市長林右昌發文回擊，台灣優異的防疫表現不該被如此對待，號召大家一起留言展現團結。

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林右昌強調，台灣防疫期間的表現相對其他國家優異，對於其他國家甚至大方幫助捐贈各國口罩，如今卻換來讓台灣在國際被消失！面對如此粗暴的打壓，我們不能低頭，號召網友，一起複製下來去留言，告訴全世界：「T！a！i！w！a！n ！C！a！n！ H！e！l！p！」



