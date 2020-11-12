面試官問有男友嗎？對手「1句話」神衝康 她聽完崩潰了
面試官問有男友嗎？對手「1句話」神衝康 她聽完崩潰了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-12 16:44:10
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。近日，就有網友抱怨，當面試官詢問感情狀況時，她誠實回答從沒交過男友，沒想到一名男同學為了增加錄取可能性，竟然謊稱原PO就是他女友，讓她相當傻眼，貼文也引起熱議。
原PO在《微博》表示，她和小明（化名）是研究所同學，一年前小明曾經追過她被打槍，之後就沒有聯繫，維持著見到面會打招呼的關係，沒想到的是，小明卻在一年之後「衝康」她，而且還是最重要的面試。原PO指出，她報名了家裡附近的中石油、中石化公司，而面試官詢問她是否有男友，從沒交過男友的小美很誠實地回答「我沒有」，結果隔天，小明也正好到同一間公司面試，最巧的是同一個面試官也問他一樣的問題，小明竟謊稱自己有女友，就是原PO。
原PO強調，「面試官會覺得我撒謊吧？還能挽回嗎？」事後，她也取得面試官的聯繫方式，想跟對方解釋只是場誤會，但面試官卻認為是他們情侶在吵架，這也讓原PO相當崩潰。許多大陸網友也紛紛回應，「希望面試官不要帶有色眼鏡，看清事實」、「這樣的卑鄙之人，留著當左膀右臂？什麼時候把老闆賣了都不一定」、「這人也太惡劣了吧」、「太過分了吧，根本是欺人太甚」、「這個男子的品行也太卑劣了」、「個人認為這是實誠人和撒謊心機的問題，很不喜歡有些人為了自己目的不擇手段、撒謊成性」。（編輯：許智超）