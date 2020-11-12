教部承諾改善學習歷程檔案爭議 將公布大學審查原則
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-11-12 17:51:38
台大社會系接受教育部高教司委託，於全台灣各個縣市舉辦總共50場公民審議會議，今（12）日公布調查結果，並向教育部提出十大問題以及政策建議。對此，教育部高教司司長朱俊彰與國教署署長彭富源也共同與會，針對學習歷程檔案的十大建議也承諾改善，未來也會請招聯會研議，對外公布大學如何看待高中生學習歷程檔案的指導原則，讓各界了解大學如何看待備審資料的重點。
彭富源表示，關於學生反映上傳檔案的空間不足，放寬容量在技術面應沒有問題，一旦確認會盡速辦理。至於系統的穩定、操作等使用問題，已經進行檢討，未來將架設客服專線，讓學校、學生能直接反映使用意見給客服人員，儘速聯絡技術單位予以協助。目前也已研議朝延長上傳學習資料時間，國教署也會再次通函各校，各校對於學習歷程檔案上傳應至少延長至當學期結束後2周，以舒緩學生上傳檔案及教師認證課程學習成果之壓力。而有學校反應仍有設備、空間及師資不足的情況，彭富源回應，都有持續掌握各校情況，也將持續盤整確認各校設施設備及師資人力，教育部已積極向行政院爭取教師人數回歸員額編制標準，也在10月經行政院同意，教育部將受理各校依實際教學需求提出申請，逐年增補，讓教學人力到位。
朱俊彰則說，111學年度並沒有改變現行個人申請相關書審面試規則，也未改變個人申請總成績的學測成績占比，不過備審資料一直有一些缺點，包含通常是在高三下考完學測後趕工拼湊完成，且資料缺乏教師認證，有「代工」的疑慮存在，因此才會提供學習歷程檔案的方式，省下紙本和PDF檔，完全的數位化，也讓大學端很快看得到重點。
朱俊彰表示，學生的學習歷程檔案是放在高中裡面，大學並不會直接審查，是由學生從自己的學習歷程檔案中勾選想要讓大學看到的資料，招聯會也在111年的備審資料架構中做出調整，除了減少多元表現項目，限制件數之外，更新增學生在高三下申請學校時需撰寫「800字以內多元表現綜整心得」與「學習歷程自述」，以清楚表達大學審查強調綜合評量，重視的是學生「為什麼學？為什麼做？」、「從中學到甚麼？」、「在其中展現了哪些能力與特質？」。最後，招聯會執秘戴念華也承諾，未來招聯會會向各大學蒐集審查方式的相關資料，並討論轉換成條列式的文字，在適當的時機公開，讓外界了解大學一直以來是怎麼做書審，以降低學生的焦慮。