Taiwan相關留言遭封鎖 世衛回應了：為避免遭受網路攻擊
Taiwan相關留言遭封鎖 世衛回應了：為避免遭受網路攻擊
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-12 22:53:24
世界衛生大會（WHA）9日復會，儘管會議前多國力挺台灣以觀察員身分參加世衛，但在中國大陸施壓下仍無疾而終。且更有眼尖網友發現，連在世界衛生組織（WHO）臉書留言「Taiwan」相關字眼都會被過濾掉。對此，許多台灣政治人物高分貝表達抗議，而WHO也於晚間回應，解釋是為了避免遭受網路攻擊，將「Taiwan」相關關鍵字給屏蔽了。
根據《路透社》報導，WHO解釋，在世界衛生大會期間其臉書專頁疑似遭到網路攻擊，因此社群管理人員將「Taiwan」、「China」等關鍵字封鎖了，留言中若出現被封鎖的關鍵字便會被過濾掉。WHO強調，這類過濾留言內容的作為，並不代表任何世衛的政策或是價值判斷，只是單純為了避免網路攻擊，維持資訊與對話的暢通。WHO也聲稱，現在已經拿掉此過濾設定，相關留言可以重新張貼在版面上了。而實際前往WHO臉書，確實可以看見「Taiwan Can Help」的留言再次在貼文底下出現。（編輯：倪浩軒）