高市議會國民黨團為禁萊豬牛道歉 綠議員轟一場鬧劇
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-11-13 12:47:20
高雄市議會國民黨團今（13）日舉辦「萊豬」道歉記者會，向民進黨團深深一鞠躬道歉，大酸「對不起，因為我們國民黨團的修法，讓高雄市民吃不到瘦肉精了」，民進黨議員市議員林智鴻則批國民黨上演鬧劇一場，是把美豬牛萊克多巴胺的科學問題「政治化」。
高雄市議會國民黨團記者會開始就先鞠躬五秒鐘，並表示「對不起，因為我們國民黨團的修法，讓高雄市民吃不到瘦肉精了，我們感到非常抱歉」，痛批高雄市長陳其邁，竟然說議會三讀通過的自治條例由議會自己來處理，身為民選出來的高雄市長，透過高雄市議會立法最高殿堂所三讀通過的自治條例，呼籲陳其邁市長要到中央，像柯文哲市長一樣參加行政院會，在行政院會要求行政院還有相關的單位，要針對高雄市三讀通過的條例，要予以核定，才能夠真正在高雄市實施。民進黨市議員林智鴻認為，國民黨所提的食安條例修正法案，在沒有經過按部就班的程序、交付審查，進到法規委員會實質理性討論，以「噴射機式」的立法做政治操作，令人遺憾，國民黨根本是對台灣國產豬沒信心！這樣的政治操作手段只會製造人民恐慌，且台灣豬先前拔針成功外銷，再次呼籲，請國民黨不要唱衰台灣豬！針對國民黨團呼籲陳其邁要到中央，像台北市長柯文哲一樣參加行政院會，表達支持高雄市三讀通過的條例，請中央予以核定；陳其邁表示，按照法定的程序，自治條例要送行政院核定要經過政務委員的審查，中央跟地方的分權有相關的法律規定，最後以中央核定的結果來作為地方施行法律的依據，這個要依法行政，這些法規的審查不是在行政院院會，這個是很清楚的事情。