1122上凱道 國民黨呼籲放「萊豬顫抖」影片對抗政府
1122上凱道 國民黨呼籲放「萊豬顫抖」影片對抗政府
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-11-13 15:18:21
國民黨引用美國動保團體「動物展望」Animal Outlook 的豬隻顫抖影片，被農委會檢舉為「假消息」，將依違反社會秩序維護法送辦，國民黨文傳會副主委鄭照新13日反問，「國民黨到底造了什麼假？行政院誣陷牛肉麵店的圖文，才是真造假吧！」他呼籲11月22日全民上凱道遊行時，大家一起播放「萊豬顫抖」影片表達心聲，國民黨不會下架這支影片。
對於國家通訊社《中央社》專文報導美動保團體曾清楚告知國民黨「無證據顯示影片中的豬隻遭餵食萊克多巴胺」，國民黨回應，國民黨取得影片授權後，自行詳查國際媒體《路透社》於2014年的報導 ，以及美國媒體DTN-Progressive Farmer於2015年的報導，確認這家屠宰場是使用萊克多巴胺，因此被列入無法輸出到中國大陸的廠商名單。國民黨指出，事前也曾向國內已使用該影片的「台灣動物社會研究會」查證，該研究會證實這家是使用萊劑的高速屠宰場，因此國民黨的訴求，並非政府片面誣指的「假消息」。