遺愛人間！腦死兒器捐救9人 堅強媽聽「最後心跳」告別
遺愛人間！腦死兒器捐救9人 堅強媽聽「最後心跳」告別
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-13 17:30:13
台灣社會的傳統觀念，部分長輩在遇到親人過世的時候，還是會傾向保全遺體、排斥器官捐贈與解剖。但隨著時代改變，也有越來越多人能夠接受器官捐贈，遺愛人間。長庚醫療財團法人日前就分享了真實故事，堅強媽媽替還在青春年華卻意外腦死的兒子捐出器官，並用聽「最後心跳」的方式與愛兒告別，還要院方「趕快送開刀房，有好多家庭在等」讓人動容。
臉書專頁「長庚社會公益作伙來」日前分享了一個真實案例，化名為阿力的男主角，正值青春期，在學校是位體育健將、風雲人物。本應有大好前程在等著他，孰不知有一天突然無預警昏倒，診斷結果為動靜脈畸形破裂造成嚴重的腦出血，病情十分嚴重，如此噩耗讓阿力媽媽大受打擊、心碎哭泣。悲傷之餘，阿力媽媽決定為兒子做件有意義的事情，在家人支持下，提出了器官捐贈的想法。而在二次判定腦死當天，阿力媽媽用力抱著社工師說出自己的心聲，「一定要答應我，請你們趕快送開刀房，千萬不要有任何延誤，有好多家庭在等著我兒子的大愛，千萬拜託你們」。
而在送開刀房前的最後一刻，阿力媽媽也用聽診器再聽一次阿力最後的心跳聲，社工師在旁安慰鼓勵，暖心指出這是「希望的聲音」。阿力最終完成了心、肺、肝臟、腎臟、胰臟、眼角膜、血管等捐贈，他的大愛幫助了9個家庭。院方也強調，「器官捐贈不該是讓人避而遠之的話題，而是有意義且能夠延續彼此生命的一件事」。
感動的網友紛紛在底下留言回覆說，「大愛，讓人哽咽，感動」、「化小愛為大愛，無尚崇高的善舉」、「偉大的媽媽，感謝您及兒子的付出」、「生命有限，但愛可以無限延伸」。（編輯：倪浩軒）