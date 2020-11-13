廣編／「2020 CCCE城市盃」11月14日、15日重磅登場

「2020 CCCE城市盃-數位科藝電競邀請賽」將於2020年11月14日（六）、15日（日）於新北市板橋體育館舉辦決賽！CCCE是世界首創、全臺唯一以電競為主軸，將相關新興產業項目作為競賽的賽事，參賽選手的獲獎獎狀得納入學生學習歷程檔案中，以資鼓勵創新學習和推進產業人才培育。

我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市政府教育局將正式加入「城市教育聯盟」

CCCE城市盃指導單位為教育部國民及學前教育署，今年度的主辦單位是新北市政府教育局和中華文化教育協會，臺北、臺中、高雄市政府教育局共同協辦；而桃園市政府教育局今年受邀，以特別嘉賓身分派隊進行交流賽，預定在閉幕式上正式加入「城市教育聯盟」，為明年參賽進行預熱。





報名隊伍數倍增成長 同學們高度沸騰關注





「2020 CCCE城市盃-數位科藝電競邀請賽」第二屆報名隊伍數共344隊，較去年增長了一倍多，報名選手為1610位增長了三倍以上，由此可見CCCE透過「以賽促學」，從課堂學習、職場模擬、成果展現的三階段目標，進行深耕產業技藝和跨域創新競技之盃賽意義，不但受到學術界和產業界的肯定，更是同學們熱力參與的創新競技舞台。





週末呈現精彩賽事、豐富活動 還有現場大獎等你來抽！





11月14日（六）、15日（日）於新北市板橋體育館的活動現場，除了由知名主播、賽評們播報精彩的電競類與技藝類決賽外，開幕將由首羿國際呈現舞者與無人機共舞的表演，結合科技與藝術，為觀眾帶來新穎的視覺體驗。





夢想成真資訊股份有限公司與主辦方共同辦理的競賽項目「夢想成真Debug 挑戰賽」祭出高額獎金，考驗參賽者對電腦硬軟體的基本認識和對顧客溝通的解析能力，現場攤位設有題目可挑戰，歡迎來賓踴躍參與。





今年度與賽事指定電競品牌Predator更深度合作，將Predator年度重要賽事 Predator League《PUBG》移師CCCE城市盃轉播。Predator專屬攤位將免費發送PredatorShot 掠奪者能量飲料供觀眾無限暢飲！於15日（日）上午Planet9也將舉辦PUBG校際盃頒獎和講座，與學生選手們分享寶貴的職場從業經驗。





官方合作媒體Yahoo TV除了提供精彩轉播，更派出旗下杏仁咪嚕共襄盛舉，作為技藝類「主題造型創新」之題目；β虎妮則擔任「EVtuber嘻哈創作大賽」之嘉賓，與四位本土Vtuber──小空、Lumina、夏日葵、璐洛洛合作；賽事評審暨饒舌歌手韓森、老莫將演唱個人歌曲；Predator League PUBG賽事現場主題曲也將於當日首度演出，相信賽事氛圍將伴隨音浪而推至最高點！





二天滿滿的精彩內容，將會在閉幕式的頒獎與抽獎後劃下句點，本次最大獎將抽出3台Acer Nitro5筆電，更有Vtuber與PUBG官方提供的周邊商品，快來挑戰你的手氣，把獎品跟愉快的回憶一同帶回家吧！

活動資訊





【2020 CCCE城市盃 – 數位科藝電競邀請賽】





活動地點：新北市板橋體育館

活動時間：11/14（六）-11/15（日）AM09:00～PM09:00



線上轉播 精彩主舞台：由 Yahoo TV獨家轉播 直播網址：https://tw.tv.yahoo.com/acg 副舞台&技藝類賽區：在Twitch播出 直播網址：https://reurl.cc/GrNllp 官方網站：https://cccedu.org 粉絲專頁：https://www.facebook.com/cccedu.org