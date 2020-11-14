臺中國際花毯節十週年重磅登場　「沉浸式」策展超吸晴

年末最盛大的花卉慶典「2020臺中國際花毯節」10週年大展，即日起至12月6日登場，活動為期23天，中市府觀光旅遊局以「愛麗絲的花境探險」為主題，「沉浸式體驗」為策展方向，打造由立體花卉裝置構成的大型迷宮，傳達書中的人生哲理，邀請各位朋友來新社與愛麗絲一起尋找自己心中的兔子洞。

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▲親臨現場有如走進童話世界，觀賞者將化身為主角，根據自己的選擇決定要看到的場景。（圖／臺中市政府觀光旅遊局提供）

× ▲親臨現場有如走進童話世界，觀賞者將化身為主角，根據自己的選擇決定要看到的場景。（圖／臺中市政府觀光旅遊局提供）

盧秀燕市長表示國際花毯節為年末全臺最有看頭的花卉饗宴，親臨現場有如走進童話世界，中市府觀光旅遊局發表實境宣傳影片，以影像引導觀眾體驗「沉浸式」策展，觀賞者將化身為主角，根據自己的選擇決定要看到的場景，令狐榮達副市長表示今年花毯節占地1.8公頃，使用近25萬株花草，10款花種如四季海棠、萬壽菊等組成立體花卉藝術裝置。其中最吸睛的莫過於高10公尺的主花毯─勇氣之心，此裝置不僅重現愛麗絲對抗紅心皇后的經典場景，更將於每日整點主花毯秀時以機械動態的方式，讓民眾身歷其境，其他人氣角色如柴郡貓、帽匠、白兔先生等，也將一一現身。

▲今年花毯節占地1.8公頃，使用近25萬株花草，10款花種如四季海棠、萬壽菊等組成立體花卉藝術裝置。（圖／臺中市政府觀光旅遊局提供）

× ▲今年花毯節占地1.8公頃，使用近25萬株花草，10款花種如四季海棠、萬壽菊等組成立體花卉藝術裝置。（圖／臺中市政府觀光旅遊局提供）

令狐副市長特別提醒大家，今年規劃豐原線、太原線、東勢線（假日）、櫻木花道線(假日)等四條接駁路線紓緩交通壓力，展期間民眾可搭臺鐵至豐原站，或將愛車停至太原、大坑經補庫、中興嶺等停車場，再轉乘免費接駁專車前往展區。其次，花毯節期間國道四號往豐原方向道路施工封閉，且每日早上8點至晚上8點展區內皆有交通管制，呼籲民眾多利用大眾運輸工具，節能減碳、友善環境。



▲最吸睛的莫過於高10公尺的主花毯─勇氣之心，此裝置不但重現愛麗絲對抗紅心皇后的經典場景，更將於每日整點主花毯秀時以機械動態的方式呈現。（圖／臺中市政府觀光旅遊局提供）

× ▲最吸睛的莫過於高10公尺的主花毯─勇氣之心，此裝置不但重現愛麗絲對抗紅心皇后的經典場景，更將於每日整點主花毯秀時以機械動態的方式呈現。（圖／臺中市政府觀光旅遊局提供）

觀旅局長林筱淇也表示，10周年的花毯節不只創新策展模式，更思考疫情時代活動數位化的可行性，以虛擬實境的技術展現花毯節美景，現在只要下載大玩臺中APP就能不受時間距離限制，線上賞花，先睹為快。運用科技漫遊花毯節，實現無接觸的智慧觀光，在後疫情時代另闢蹊徑，創造旅遊商機。





臺中民宿協會也祭出大利多，新社周邊民宿業者共同推出「2820賞花專案」，花毯期間住宿一晚單一特價2,820元，部分業者更加碼祭出在地風味晚餐，或可搭配採果或DIY活動，后里旅遊文創發展協會整合文創產業及手作業者攜手推出3條建議遊程，歡迎大家免費賞花順遊后里。東勢軟埤坑休閒農業區與旅宿業者推出3天2夜專案遊程，由東勢出發，發現新社通往愛麗絲花境最短通道，歡迎民眾提早預約享受臺中山城慢遊假期。





中市府也提醒遊客進入花毯節展區，須全程配戴口罩，如果有發燒(額溫37.5°C以上)症狀或未配戴口罩者，將婉拒入場。熱門拍照地點將劃設安全社交距離，讓民眾可以安心地遊覽展區風光。更多活動資訊請鎖定「大玩台中-臺中觀光旅遊局」粉絲專頁及臺中觀光旅遊網。





以上廣告由臺中市政府觀光旅遊局提供







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