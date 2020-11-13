影／翻轉三陰性乳癌困境　免疫療法併用化療助延命

今年40多歲的王小姐，因有家族癌症病史，沒想到，2年前乳房篩檢發現異樣，進一步檢查確診為第二期的三陰性乳癌，今年3月，生活和家庭的多重壓力，引爆王小姐的乳癌復發，且癌細胞已轉移到頸部淋巴，被醫師宣判最多只剩2年。

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▲陳達人表示，精準免疫治療時代來臨，翻轉三陰性乳癌「3高」困境，三陰性乳癌病友不要放棄追求希望的夢想。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.13）

× ▲陳達人表示，精準免疫治療時代來臨，翻轉三陰性乳癌「3高」困境，三陰性乳癌病友不要放棄追求希望的夢想。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.13）

彰化基督教醫院呼籲女性朋友重視乳房健康，同時鼓勵三陰性乳癌病友不要放棄追求希望的夢想，積極治療；彰基乳房腫瘤中心主任陳達人說，王小姐使用免疫治療法合併化療，恢復狀況良好，也透過自己的案例，為病友帶來一線曙光。

「我復發的時候，不想跟朋友聯絡，也不想要人家可憐我」，萬唸俱灰的王小姐，最後在彰化基督教醫院全方位乳房腫瘤中心團隊的鼓勵，以及朋友的一句玩笑話「妳已經慘到谷底了，不會再更慘」，激勵她面對現實，接受醫師建議，嘗試免疫治療，哪怕衹有1%的機會，也不放棄。

▲彰化基督教醫院呼籲女性朋友重視乳房健康，同時鼓勵三陰性乳癌病友不要放棄追求希望的夢想，積極治療。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.13）

× ▲彰化基督教醫院呼籲女性朋友重視乳房健康，同時鼓勵三陰性乳癌病友不要放棄追求希望的夢想，積極治療。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.13）

陳達人指出，乳癌是台灣女性好發癌症之首，每年新增約1萬4千名個案，相當於每37分鐘就有1名女性新確診乳癌。其中，荷爾蒙受體ER、PR和HER2基因都呈現陰性的三陰性乳癌，因過往的治療武器匱乏，造成復發率高、轉移率高、死亡率高的「3高現象」，成為治療最棘手的乳癌類型。

相關文獻顯示，患者首次手術後5年內，復發機率是其他類型乳癌的1.5倍；台灣本土研究也顯示，9成以上三陰性乳癌患者出現癌細胞轉移現象，且以肺部和骨頭轉移尤為常見。相較於其他類型乳癌有對應的荷爾蒙療法、標靶治療可使用，三陰性乳癌過去20年來主要以化學治療為主，化療藥物雖一代換過一代，但藥物的快速失效也導致預後較差。

▲陳達人表示，乳癌是台灣女性好發癌症之首，每年新增約1萬4千名個案，相當於每37分鐘就有一名女性新確診乳癌。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.13）

× ▲陳達人表示，乳癌是台灣女性好發癌症之首，每年新增約1萬4千名個案，相當於每37分鐘就有一名女性新確診乳癌。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.13）

近年三陰性乳癌的藥物研發出現重大突破，免疫療法可透過精準抑制癌細胞特定抗原，喚醒自身免疫能力來消滅癌細胞，並且抑制乳癌細胞的生長與複製，進而達到疾病治療和控制的效果，為這群病友帶來一線曙光。

陳達人說，晚期三陰性乳癌患者存活期通常不到1年半，但在免疫療法併用化療下，研究發現PD-L1陽性之三陰性乳癌病友，半數的整體存活時間可超過2年，且降低約4成疾病惡化和死亡風險，大幅扭轉三陰性乳癌的治療困境。