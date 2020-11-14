封省道創舉！本周彰化登場　丹麥籍台灣女婿PK台灣衝刺王

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雖然舉辦自由車賽路權取得相當困難，本次在彰化縣政府、企業與主辦單位的努力下，彰化縣警局排除萬難，動員百位警力和義交、志工，首次封道台一線，加上永靖在地民眾所組成上千位啦啦隊到場為選手加油，讓國內的專業車手能享受和「日本盃」一樣的國際級專業賽事的體驗感。
本屆吸引眾多好手報名，連John Ebsen（約翰‧艾伯森）也主動投石問路，希望能參戰，他坦言，「平路繞圈並非我擅長的路線，我抱持著享受的心情比賽，勝負並非我所最在意的部分。」John Ebsen（約翰‧艾伯森）三年前與台灣人結婚，並育有一女，在台落地生根。他表示，「96 自転車很認真在台灣辦比賽，也打造很好的舞台，我一定要來共襄盛舉。」
台灣衝刺好手本次也傾巢而出，旅外車手杜志濠、彭源堂與巫帛宏，今年受到疫情影響，皆留在台灣訓練，此賽正是下周全國自由車公路錦標賽的最佳驗收賽。彭源堂說，「此賽事以賽代訓，以不受傷為原則，但還是會全力以赴，正好能檢視自己目前的狀態如何。」
彭源堂是上屆總成績第二名、國內第一，也是目前台灣最頂尖的衝刺手之一，他認為，「去年有國外車手的幫忙，所以能互相配合作戰，但今年隊友因疫情無法來台，必須單獨作戰，難度提升很多，但畢竟比賽路程不長，開賽就必須全力以赴，否則被拉開就難以追趕。」
彭源堂認為，John Ebsen（約翰‧艾伯森）屬於爬坡型車手，但耐力與體力都有一定水準，絕不能大意，屆時臨場反應和判斷將決定勝負。
今年「96自転車系列賽—彰化讚！」自由車賽預計吸引超過3000人齊聚永靖鄉。主辦單位<96自転車>特別提供報名車友「永靖好食券」， 讓車友能走進永靖巷弄老街， 騎車之餘還能品嚐台灣在地的銅板古早味。永靖鄉鄉長詹木根表示， 今年< 彰化讚>永靖要以地主隊模式，讓全台車友認識永靖的<好食、好美、好熱情>，同時，永靖也以日本<日本盃>的主辦城市櫪木縣為目標， 期望藉由賽事讓大家認識臺灣永靖的美食、美景和最美人情味帶動地方觀光產業。