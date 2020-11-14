美國總統大選落幕　許信良：嘆為觀止的民主一課

我是廣告 請繼續往下閱讀
許信良表示，這次總統選舉的投票率創百年新高。可以想見，雙方能動員的選票都傾巢而出。這就是雙方總體實力的真實對比。4年後的選舉只會對民主黨更為有利，因為有更高比例的年輕選民支持民主黨。
許信良分析，在政治光譜上，民主黨是中間偏左政黨，而共和黨則是中間偏右政黨。民主黨更關懷少數族裔、貧弱福利、以及婦女權利；共和黨則更重視國防預算、全面減稅、以及基督教會。
許信良說，過去20年，民主黨在總統選舉的全國選票上明顯擁有優勢。在2000，輸給共和黨小布希5張總統選舉人票的民主黨高爾，在全國選票上贏了超過50萬張。在2016，輸給共和黨川普77張總統選舉人票的民主黨希拉蕊，在全國選票上贏了將近300萬張。更不用說，以壓倒性獲勝的民主黨歐巴馬在2008贏了192張總統選舉人票以及將近1000萬張全國選票。
許信良表示，是川粉扭轉了共和黨在搖擺州的劣勢，讓川普成為白宮主人。川普在2016席捲了包括佛州、賓州、俄州、威州、以及密西根州在內的所有搖擺州。在佛州，川普比2012的共和黨候選人隆尼多了45萬票。在賓州，川普多了29萬票。在俄州多了18萬票。在密西根州多了16萬票。在愛州多了15萬票。
許信良說，川普在2016的全國得票比2012的隆尼多了217萬張，可見這時的川粉人數還不算多。可是超過半數集中在搖擺州，就改變了整個戰局。
許信良進一步說，經過了川普4年執政，川粉大幅成長。川普今年增加的900萬張選票，都可以看作是川粉。
許信良說，從政治光譜看，川粉是極端右派：在經濟上，他們是保護主義者；在種族上，他們是白人主義者；在宗教上，他們是排外主義者。保護主義加白人主義加排外主義構成川普主義。傳統共和黨人未必信奉川普主義，但是，他們不會抗拒帶給他們選票、權力、和希望的魔法師。這就是為什麼敗軍之將的川普至今還是一條好漢，未來一樣是一條好漢。
許信良指出，川普主義召喚出來大量共和黨極端右派，但也召喚出來更多民主黨激進左派。拜登的全國得票比2016的希拉蕊多了1100萬。這些人出來投票，不是出於對拜登的喜愛，而是出於對川普的憤慨。他們要求全民健保。他們要求照顧兒童。他們要求大學免費。他們要求保護地球。他們要求改革警政。他們要求尊重生命。他們要求提高工資。他們要求富人增稅。總之，他們要把21世紀的美國推向更公平、更文明、更人道的國度。
許信良認為，21世紀的美國應該成為這樣的國度。21世紀的美國也有條件成為這樣的國度。這樣的國度自能消弭川普主義。這樣的國度自能再讓美國偉大。
許信良說，讓美國變天的這些民主黨理想主義者不會讓川普在4年後班師回朝，這些人也不會讓拜登在4年內遲疑不前，這些人才是主導美國未來發展的主力，這些人才代表這次美國總統大選的真實意義。