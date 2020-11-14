早晚天氣涼！各地雲多有雨　4縣市大雨特報

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早晚天氣涼！各地雲多有雨　4縣市大雨特報

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-11-14 09:42:26

下雨
▲中央氣象局表示，受東北風及颱風水氣影響，各地雲多有雨，東北部注意局部大雨，各地早晚涼。（圖／NOWnews資料圖片）
中央氣象局（14）日表示，受到東北風及梵高颱風外圍雲系雙重影響，各地天氣不穩定，多是陰霾有雨的天氣型態，各地有或多或少的降雨，雨勢最顯著的地區仍落在宜蘭、基隆北海岸及大台北山區一帶，並已針對台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣發布大雨特報。氣溫方面，清晨、深夜低溫約19至23度，白天新竹以北及宜蘭、花蓮高溫23至25度，屬於整天偏涼的天氣型態，苗栗以南及台東26至30度。
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氣象局指出，中度颱風梵高，今日凌晨2時的中心位置在太平島北北西方630公里海面上，即鵝鑾鼻西南方1140公里的海面上，以每小時19公里速度，向西轉西北西進行，預測明日凌晨2時的中心位置在太平島西北方960公里的海面上、鵝鑾鼻西南西方1450公里海面上，在中西沙島海面及南沙島海面航行及作業船隻應特別注意。
不過，氣象局說今日受到東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，台灣東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，東部及東南部地區亦有局部短暫陣雨；颱風外圍雲系影響，西半部地區及澎湖、金門、馬祖亦有零星短暫雨。

此外，今日台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風，基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）、西南部及恆春半島沿海地區易有長浪發生的機率，請注意。

至於明日起東北風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，東半部地區及澎湖、金門有局部短暫雨，西半部地區亦有零星短暫雨，其他地區及馬祖為多雲到晴。
在空氣品質方面，今日受東北風影響，竹苗以北地區擴散條件良好；中南部地區位於下風處，清晨及夜間風速偏弱，汙染物較易累積；北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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