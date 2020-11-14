抵制萊豬無法加入國際社會？教授狂酸：鄉巴佬思維

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抵制萊豬無法加入國際社會？教授狂酸：鄉巴佬思維

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-14 14:02:41

▲對於開放「萊豬」政策，各界撻伐聲浪不斷，外交部長吳釗燮日前一席話，引起熱議，對此，淡江大學教授包正豪也在臉書開嗆。（示意圖／取自 pixabay ）
▲對於開放「萊豬」政策，各界討論聲不斷，淡江大學教授包正豪也在臉書發表看法。（示意圖／取自 pixabay ）

對於民進黨政府開放含有「萊克多巴胺的美豬」進口政策，不僅朝野立委相當關注，各界撻伐聲浪也依然持續，不過，外交部長吳釗燮日前卻說「若我們不接受國際標準，憑什麼跟人家說要加入國際社會」，對此，淡江大學全球發展學院院長包正豪也在臉書發文開嗆，更直言「這是種鄉巴佬思維方式」。

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外交部長吳釗燮於12日赴立法院備詢時提到，「我國2001年加入世界貿易組織，對國際社會承諾會依照國際標準，我方要加入國際社會，既然有國際標準，就要接受」，他也提到，萊豬進口並無所謂主、被動，牛肉依照國際標準，那為什麼牛肉可以，豬肉卻不行，他更表示「我住美國11年沒問題，我兒子現在也在美國」。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者呂烱昌攝.2020.11.02）
▲外交部長吳釗燮。（圖／記者呂烱昌攝.2020.11.02）
吳釗燮一席話也再度引起熱議，對此，包正豪教授也在臉書開砲，他認為世界上這麼多國家拒絕萊豬進口，那他們都在「國際社會」以外嗎，如果歐盟國家都在「國際社會」以外，那其實這個「國際社會」不加入應該也沒什麼影響吧。

▲淡江大學全球發展學院院長包正豪在臉書發文開嗆。（圖／翻攝自包正豪臉書）
▲淡江大學全球發展學院院長包正豪在臉書發文開嗆。（圖／翻攝自包正豪臉書）
包正豪更直言，「講白了，這就是『典型的沒有國際觀』」，他也「神比喻」，「就像是那種去過美西十日遊和英法九日遊，外加日本去個四五趟，還去過峇里島之後，就大言不慚地說自己國際觀豐富，具備國際觀，還會時不時告訴你：我和你說喔，那個國外很漂亮，東西很好吃，而且很乾淨，台灣比不上啦」，至於其他的，卻是一問三不知。

包正豪也表示，「結果我們的外交部長，照理來說應該是要非常具有國際素養的人，卻有著一種『鄉巴佬思維方式』，這也是難得一見，台灣難波萬啦」，最後，他在文末也忍不住問道「我實在不懂部長公子在美國和萊豬進口有什麼關係，是住美國了不起，還是其他理由呢，想不通」。（編輯：郭佩蓉）

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