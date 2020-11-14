抵制萊豬無法加入國際社會？教授狂酸：鄉巴佬思維

對於民進黨政府開放含有「萊克多巴胺的美豬」進口政策，不僅朝野立委相當關注，各界撻伐聲浪也依然持續，不過，外交部長吳釗燮日前卻說「若我們不接受國際標準，憑什麼跟人家說要加入國際社會」，對此，淡江大學全球發展學院院長包正豪也在臉書發文開嗆，更直言「這是種鄉巴佬思維方式」。

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外交部長吳釗燮於12日赴立法院備詢時提到，「我國2001年加入世界貿易組織，對國際社會承諾會依照國際標準，我方要加入國際社會，既然有國際標準，就要接受」，他也提到，萊豬進口並無所謂主、被動，牛肉依照國際標準，那為什麼牛肉可以，豬肉卻不行，他更表示「我住美國11年沒問題，我兒子現在也在美國」。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者呂烱昌攝.2020.11.02）

▲淡江大學全球發展學院院長包正豪在臉書發文開嗆。（圖／翻攝自包正豪臉書）

包正豪也表示，「結果我們的外交部長，照理來說應該是要非常具有國際素養的人，卻有著一種『鄉巴佬思維方式』，這也是難得一見，台灣難波萬啦」，最後，他在文末也忍不住問道「我實在不懂部長公子在美國和萊豬進口有什麼關係，是住美國了不起，還是其他理由呢，想不通」。（編輯：郭佩蓉）