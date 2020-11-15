快訊／確診數破600 莊人祥：今增2例從日、美來台
快訊／確診數破600 莊人祥：今增2例從日、美來台
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-11-15 14:04:24
週末假期的最後一天，中央流行疫情指揮中心再度傳來壞消息，指揮中心為因應「新冠肺炎疫情」，今（15）日下午兩點召開臨時記者會，由莊人祥發言人說明《新增2名境外移入個案》，分別為確定病例案602、603，自日本及美國入境。
指揮中心表示，案602為40多歲本國籍女性，長期定居日本(前次自台灣出境日期為2020年2月)，11月初陸續出現鼻塞、頭痛、噁心、流鼻水及嗅味覺異常等症狀，自行服藥後症狀緩解，未在當地就醫。11月12日與2名家人一同返台探親，入境時主動告知有症狀，於機場採檢後安排至集中檢疫所，今日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共15人，其中同行家人2人及前後二排座位旅客1人，列居家隔離；機組員11人及專車司機1人，因有適當防護，列自主健康管理。指揮中心指出，案603為30多歲本國籍女性，因工作長期居住美國(前次自台灣出境日期為今年8月)，11月13日與家人一同返國，入境時個案主動告知搭機時自覺出現嗅味覺異常情形，但下機後即恢復，於機場採檢後安排至集中檢疫所，今日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共12人，其中同行家人1人及前後二排座位旅客3人，列居家隔離；機組員8人因有適當防護，列自主健康管理。
指揮中心統計，截至目前國內累計105,589例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含104,108例排除)，其中602例確診，分別為510例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、536人解除隔離、59人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。