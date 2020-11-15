山海戀歌再現柴山　第二屆防毒馬拉松鳴槍

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楊明州代表高雄市政府致詞表示，毒品防制是當前重要工作，依據高雄市輔導個案統計，初次施用毒品原因有75%是出於「好奇」，再次施用毒品有34%則是因為「壓力」無法抒解，而運動會幫助大腦分泌腦內啡，減緩壓力及焦慮，是天然抗壓良藥，鼓勵市民培養運動休閒習慣，遠離毒害。
國際獅子會300E1區蔡福來總監表示，國際獅子會向來以社區人道主義服務為使命，致力各項社會服務，有鑑於新興毒品樣態多變與施用族群年輕化，對個人、家庭及社會影響甚深，民間團體應與政府部門合作，自108年起與毒防局合作推出防毒馬拉松活動，讓市民藉由健康運動推廣防毒議題，反毒宣導及藥癮個案輔導常常需要深入高雄市38個行政區。
毒防局長林瑩蓉表示，感謝國際獅子會300E1區及雄獅慢跑協會捐贈車輛，讓毒防工作能夠更順利推展。也呼籲市民多參與健康休閒活動，提升防毒免疫力，有任何毒品防制問題可上毒防局官網查詢或電洽24小時免付費諮詢專線。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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