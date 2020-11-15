談結婚女方提「6大無理要求」！他超崩潰　網：根本賣身

婚姻並非兒戲，而是人生大事，無論是對方個性、家人及價值觀，都要非常了解、再三考慮後才做決定。不過，也有一名網友幫朋友發文，表示朋友與女友已經交往數年，最近開始談婚期，女方家長卻提了「6項無理要求」，貼文一出，讓網友直呼「根本是簽賣身契」。

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原PO在臉書粉專《靠北女友2.0》發文，表示他來幫朋友發問「女方家長這樣要求算是不合理嗎」，他也直切重點，表示朋友讀書讀到博士畢業，年紀35歲，職業則是個菜鳥工程師，家境不錯，和女友交往多年，而女友年紀差不多，職業則為國小老師。

▲一名男網友在臉書粉專《靠北女友2.0》發文。（圖／翻攝自《靠北女友2.0》）

第三，小孩要從母姓；第四，女方家庭找算命師看婚禮日期，改來改去的；第五，婚後男方必須支付「所有」家庭支出，錢也都要歸女生管；第六，男方表示因為剛工作，薪水雖優渥但存款並不多，不希望家裡支出太多，因為讀到博士，已經花了父母太多錢，但女方家長卻說「你爸媽經濟好，應該從小替你存錢吧，拿出來用啊」。



▲女方提出的要求，讓男方非常不能接受。（示意圖，取自pixabay ） 以上六點讓男方喘不過氣，當男方和女友表示無力時，女友都會哭著說「你不相信我」。對此，男方家長已經堅決反對婚禮，不過小倆口仍然違抗父母的意思，偷偷訂婚了，他在文末也補充，男方也已經買了一台能力範圍內最高配的T牌車子。

貼文一出，讓大批網友紛紛傻眼，「確認過內容，是入贅無誤」、「我覺得這個家庭開口就是給錢給錢給錢，這樣太難相處，謝謝再聯絡」、「有點誇張了，ATM？」、「看來是當成ATM了，遇到這種不跑？」、「果斷放生」、「你朋友是不是不小心簽下了『入贅賣身契約』？」。（編輯：郭佩蓉）