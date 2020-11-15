美財政部延長TikTok禁令 公司員工撤銷控告川普
美財政部延長TikTok禁令 公司員工撤銷控告川普
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-15 15:03:43
美國財政部（ Treasury Department ）昨（ 14 ）日宣布對中國上海字節跳動（ ByteDance ）旗下的抖音國際版（ TikTok ）禁令延長 15 天的時間，以解決該公司所有權、組織結構的問題。原先向華盛頓政府提告的 TikTok 員工也在上週五（ 13 ）撤銷告訴。
該名員工以「封殺 TikTok 會影響職員薪水」向法院控告美國政府，但後來撤銷告訴，並未說明撤告原因。根據德國媒體報導，TikTok 美國公司的技術產品經理萊恩（ Patrick Ryan ）以個人名義於今年 8 月起訴川普政府，稱希望能夠拯救員工免於美中兩大強國的利益紛爭。《德國之聲》報導，萊恩原本在 Google 工作長達 9 年，2020 年 3 月才開始擔任 TikTok 技術產品經理，入職不到半年就控告政府，以爭取他和 1500 名同事的職位，希望免於成為強國競爭的犧牲品，他表示，政府的禁令包括「與 TikTok 母公司、子公司或關聯企業進行任何交易」這可能導致員工無法透過銀行拿到薪水。週五（ 13 ）萊恩向舊金山地方法院提交文件，稱控辯雙方都同意銷案。