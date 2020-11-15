桃園黨慶號召黨員上街頭 江啟臣：22日一同反萊豬遊行
桃園黨慶號召黨員上街頭 江啟臣：22日一同反萊豬遊行
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-15 19:44:54
國民黨主席江啟臣今（15）天出席桃園市黨慶活動，他表示，近日在許多議題上，民進黨政府不顧民生，一意孤行。他呼籲黨員以行動展現魄力，22日一同上街頭參加「反萊豬大遊行」，宣示捍衛人民健康的決心。
江啟臣指出，今年是國民黨126歲，126年前國父孫中山先生成立興中會，帶領熱血年輕人推動革命，之後締造了今日的中華民國，日前民進黨立委提案說國民黨要改黨徽，因為黨徽與國徽很像。對此，江啟臣痛批「民進黨不懂歷史，也沒讀歷史！」甚至要把歷史切割，「因為對他們而言，中華民國只有七十年，但對我們而言，中華民國有一百零九年。」江啟臣表示，蔡政府不顧民生，整天搞意識形態，不懂謙卑，許多事一意孤行，只會逼人民上街頭。最近在許多議題上，特別是萊豬（瘦肉精美豬）議題，都聽見民眾對國民黨深切期待，但必須要用行動來展現、回饋民眾的支持。他邀請所有黨員先進，22日一起上街頭，參與反萊豬大遊行，站出來捍衛人民的健康。
新聞來源為Newtalk 新頭殼