準新娘激吻婚攝！綠帽新郎「全程目睹」心碎　結局超不解

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準新娘激吻婚攝！綠帽新郎「全程目睹」心碎　結局超不解

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-15 19:59:38

結婚
▲一名準新娘戀上婚顧攝影師，沒想到雙方私下出去所做的親密舉動，全程都被準新郎給目睹。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
結婚是終生大事，不少人都希望能找尋到適合的另一半，陪伴自己走完一生。但近日婚顧業者VIVI就於節目《新聞挖挖哇》上分享一則婚前外遇故事，透露一名準新娘戀上婚攝，甚至被準新郎全程目睹兩人親密舉動，但當結局曝光後，讓現場來賓和主持人都十分震驚。
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談話性節目《新聞挖挖哇》近日邀請多位來賓一同探討男女兩性間的情感問題，其中有名曾替多對新人主持婚禮的婚顧業者VIVI就分享一則故事，她表示新娘的兄長和她是好朋友，所以當初會主持該場婚禮就是由他介紹。結果在婚禮的前一周，友人突然打電話告知可能要取消，而原因竟是「新娘偷情了攝影師」。
VIVI指出，新娘對攝影師要求之高，為此還做了許多功課，事後也終於找到心目中的理想人選。不過隨著雙方討論次數越來越頻繁，她又被攝影師的才華吸引，最後克制不了，選擇出軌。

然而在婚裡前兩周時，新郎發現新娘的手機，發現她與攝影師的對話過於曖昧，甚至討論私下見面地點與時間。一開始新郎不斷安慰自己，可能兩人僅是討論婚事，見面十分正常，但他仍下定決心趁著新娘與攝影師見面時，偷偷於後面觀看。

▲準新郎全程目睹新娘外遇。（圖／翻攝新聞挖挖哇YouTube）
▲準新郎全程目睹新娘外遇。（圖／翻攝新聞挖挖哇YouTube）
結果當天卻看到新娘與攝影師間互動親密，不僅牽手、擁抱，甚至看到兩人在車上接吻。看到這樣的場面，也讓新郎十分火大，等到新娘回到家後，他就立馬攤牌。起初新娘否認到底，但當新郎秀出跟蹤的照片後，就立馬下跪承認錯誤，更淚求原諒直喊「我是真的很愛你！」

▲新娘發現東窗事發後，立馬跪下求取原諒。（圖／翻攝新聞挖挖哇YouTube）
▲新娘發現外遇東窗事發後，立馬跪下求取原諒。（圖／翻攝新聞挖挖哇YouTube）
事後雙方家庭也因此事鬧得不可開交，但讓人驚訝的是，事後新郎還是選擇原諒，決定照常舉辦婚禮，VIVI透露，起初到婚禮現場她感到十分納悶，在知道事情原委的狀況下，看到現場氣氛仍然和氣融融，雙方舉止也很正常，但唯一不一樣的攝影師換人了。VIVI也指出，這對新人目前已經結婚3、4年還沒離婚，讓現場來賓跟主持人都感到震驚。（編輯：陳雅雲）
 
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