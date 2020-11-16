黃埔新村嘉年華　市集、展演多視角親近「眷村」文化

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黃埔新村嘉年華　市集、展演多視角親近「眷村」文化

記者陳美嘉／高雄報導

calendar_today2020-11-16 11:20:00

▲「黃埔新村」在11月舉辦了一系列的活動，以「眷村生活」為主軸，涵蓋食衣住行育樂等不同視角，另有市集、展演、眷舍開放參觀等。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.15）
▲「黃埔新村」在11月舉辦了一系列的活動，以「眷村生活」為主軸，涵蓋食衣住行育樂等不同視角，另有市集、展演、眷舍開放參觀等。（圖／記者陳美嘉攝）

高雄是唯一擁有陸海空三軍眷村的城市，包括左營海軍眷村、鳳山陸軍黃埔新村及岡山空軍眷村，為了讓大家更瞭解與親近眷村文化，高市文化局每年都會舉辦眷村嘉年華，其中「黃埔新村」在11月舉辦了一系列的活動，涵蓋食衣住行育樂，另有市集、展演、眷舍開放參觀等。

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15日活動中，眷戶與民眾聚在一起交流令人懷念的眷村美食，分享記憶中的傅培梅食譜，並且學習做出眷村傳統小吃－麵疙瘩與酸辣湯，在老屋中共同享受濃濃的眷村味。另外還有旗袍專業講師、廣播主持人介紹旗袍的發展歷史，以及旗袍在眷村中代表的歷史意義與文化價值，不少眷戶及民眾分別身穿旗袍或軍裝、或是眷村年代的復古裝扮，於眷舍、民宿及巷弄間合影。

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▲ 不少眷戶及民眾分別身穿旗袍或軍裝、或是眷村年代的復古裝扮，於眷舍、民宿及巷弄間合影。（圖／記者陳美嘉攝）
在「2020高雄眷村嘉年華」舉辦多場活動的視角Cool文創創辦人沈勤佩表示，去年在正式進駐黃埔新村之前，就與村內的多間民宿及工作室合辦了8場「眷戀相談所」講座活動，分別從軍旅、旅行、民宿、音樂、青創、社造、返鄉等視角，分享獨特的眷村文化與在地觀點，獲得很大迴響。

11月底前黃埔新村還有多場活動即將登場，原眷戶將在老屋中分享黃埔新村的舊時故事及兒時趣事，並邀請民眾一起分享自己的老照片、老物件、老故事，打包光陰的故事；另外也有適合親子同樂的童趣活動，民眾可帶著翁仔標、陀螺、竹蜻蜓、毽子、遊戲機，分享童年時最珍愛的遊戲與玩具，並分組參與體驗童玩的活動；壓軸的實境解密活動則打造四個闖關活動，不僅要考驗大家對黃埔新村的歷史、環境、眷村美食與文化等常識，並結合乙貫的諸葛鳥系列IP，帶領大家展開一場眷村文化探索之旅。                                

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