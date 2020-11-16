沒錢請網紅怎麼辦？素人行銷「Hashtager貼嗑」神解套

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Hashtager貼嗑無限定產業類別，多樣化產品及服務體驗，舉凡日用品、美妝保養品、汽機車、餐廳、食品、手作等類型多元，並以新品試用、線下體驗、打卡推廣等方式較受歡迎。簡單就能上架。只要填寫資料，將有專人聯繫後續上架事宜，不擔心過程繁瑣複雜。

主動參加確保發文熱情，目標是為品牌找到對商品感興趣的素人，讓他們主動推廣產品。活動採報名制，報名者可依照自身興趣及專長選擇活動，有溫度的內容才能打動人心。影響力指標挑選制度：影響力素人皆須通過社群帳號審核，品牌可依照需求制訂挑選標準，包括好友數、追蹤數、照片風格等，確保最終宣傳效果。





二次利用UGC內容：素人發文內容已授權，品牌可以在自家官網或活動頁面使用，作為後續行銷素材。目前Hashtager貼嗑接下來亦規畫一系列主題活動，歡迎新興品牌或自創小品牌加入，讓Hashtager貼嗑為你找到最適合的影響力素人。





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