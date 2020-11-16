沒錢請網紅怎麼辦？素人行銷「Hashtager貼嗑」神解套

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沒錢請網紅怎麼辦？素人行銷「Hashtager貼嗑」神解套

生活中心/綜合報導

calendar_today2020-11-16 14:08:52

▲沒錢請網紅怎麼辦？素人行銷「Hashtager貼嗑」神解套。（圖／資料照片）
▲沒錢請網紅怎麼辦？素人行銷「Hashtager貼嗑」神解套。（圖／資料照片）
沒預算辦活動，請不起網紅宣傳的小品牌有福了！有別於一般網紅推廣，聚焦素人影響力的活動行銷網站「Hashtager貼嗑」今日上線，集結大量影響力素人，為品牌找到最適合的宣傳人選。素人可自由參加有興趣的品牌活動，店家則依照好友數、追蹤數、照片風格等指標挑選，確保報名者與品牌契合，完整傳遞品牌及活動價值。
全新Hashtager貼嗑網站具有以下6項特色，集結大量影響力素人：Hashtager貼嗑已擁有3121位素人名單，這些影響力素人自成風格，有的人散發文藝氣息、有的人喜歡嘗試最新妝容、或者朋友數眾多擅長營造歡樂聚會，共同特性是都熱愛創造跟分享。
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Hashtager貼嗑無限定產業類別，多樣化產品及服務體驗，舉凡日用品、美妝保養品、汽機車、餐廳、食品、手作等類型多元，並以新品試用、線下體驗、打卡推廣等方式較受歡迎。簡單就能上架。只要填寫資料，將有專人聯繫後續上架事宜，不擔心過程繁瑣複雜。

主動參加確保發文熱情，目標是為品牌找到對商品感興趣的素人，讓他們主動推廣產品。活動採報名制，報名者可依照自身興趣及專長選擇活動，有溫度的內容才能打動人心。影響力指標挑選制度：影響力素人皆須通過社群帳號審核，品牌可依照需求制訂挑選標準，包括好友數、追蹤數、照片風格等，確保最終宣傳效果。

二次利用UGC內容：素人發文內容已授權，品牌可以在自家官網或活動頁面使用，作為後續行銷素材。目前Hashtager貼嗑接下來亦規畫一系列主題活動，歡迎新興品牌或自創小品牌加入，讓Hashtager貼嗑為你找到最適合的影響力素人。

 

Hashtager貼嗑網址　https://hashtager.com.tw/ 活動上架申請請洽　https://www.surveycake.com/s/g369L

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