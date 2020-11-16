拜登會如何對付中國 最近談話現端倪
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-16 14:56:21
美國大選落幕，主流媒體紛紛報導民主黨總統候選人拜登為勝出者，但現任總統川普對選舉提出法律訴訟，因此仍存在許多不確定因素。但如果拜登成功入主白宮，最受外界關注的議題之一絕對就是他準備怎麼處理中國的問題了；根據《CNN》報導，儘管外界多認為拜登和北京關係過於親近，但有分析家從拜登近日的發言推測，他的態度開始改變。
在美中貿易方面，分析家認為，近期拜登的談話暗示著他將對中國採取行動，他8月時接受媒體《NPR》採訪時曾明確表示，他認為川普的關稅政策對美中都很糟糕，他較傾向於建立一個全球聯盟，用多邊主義迫使中國實現經濟自由化至於中國的資訊科技方面，《CNN》報導中指出，拜登應該會延續川普的反對政策，9月時拜登曾表示，有在注意中國產應用程式TikTok被美國人廣泛使用的問題，他說：「我認爲中國的TikTok能夠接觸到1億多名年輕人，特別是美國年輕人，這是值得關注的問題。」
拜登詳細的外交政策走向到底如何，是繼續對中國強硬，還是放軟姿態，抑或是軟硬兼施，全世界都等著看。專家分析，在目前有六到七成美國人討厭中國的情形下，拜登不會立刻大幅度扭轉川普對中國的強硬立場。新聞來源為Newtalk 新頭殼