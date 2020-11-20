高雄火車站旁買房落伍了？這「超狂優點」曝：訂金直接下

無論大城小鎮，火車站往往都是整個市鎮發展的起點，交通帶來的便利，更是吸引許多外地人來往的最大誘因。不過高雄過去反而因為鐵道橫亙，反而打斷了南北高雄連結發展，導致附近商圈的沒落。所以有網友問，買房若買在火車站附近，是不是已經落伍了？答案剛好相反！

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自從鐵路地下化去年通車之後，高雄車站周邊也開始展現復甦跡象，最明顯的就是商家陸續進駐與建商開始推案，大家其實看上的，正是未來造價百億高雄新站計畫！

預計在2024年落成啟用的高雄新站，採用與衛武營相同團隊、國際級的立體化設計，將原本老舊沒落的火車站周遭改頭換面，換上更具未來性與國際感的面貌，將規劃車站結合大片植被、森林水廊道及自行車道，打造出更健康、具有人文生態特色的地景，也將吸引包括辦公、旅館、百貨大樓等陸續進駐，結合高雄捷運雙鐵交會，不僅吸引新京站即將在此打造全齡健康社區，更吸引不少購屋置產族群，尋覓理想房產提前卡位。





高雄市是六都之中，唯一同時擁有陸海空河交通的城市，紅線捷運更是串連了高鐵、台鐵及機場三大交通樞紐，交通優勢不在話下。而高雄新站完成後，不僅將成為核心門戶車站，更可複製日本東京車站的成功模式，透過軌道經濟，帶動主要幹道中山-博愛路及周邊商圈發展，成為「蛋黃區中的蛋黃區」。對購屋及置產族群來說，「Location」絕對是主要考量，其中興富發建設的《興富發博愛》，則被視為地理位置最佳、地理位置最核心的建案，光是正博愛路大道第一排的燙金門牌，就讓在地高雄人羨慕不已，離捷運後驛站僅200公尺的距離，出站就回家，更是許多通勤族，甚至是台商及其他外地工作的北漂族，往返最方便的居住地點。從生活機能來看，《興富發博愛》鄰近的高醫商圈及熱河街美食區，本來就已經林立不少餐飲購物店家，前往義享天地與好市多購物商圈，也僅需3至5分鐘車程，非常方便。





綠地部分，步行即可抵達三民公園，走路15分鐘就到愛河之心，每天都能享受漫步河畔的休閒情調。未來新火車站完工後，往南往北皆有綠地與商圈，生活機能更加完整。





《興富發博愛》採35層SRC＋RC鋼骨結構，是該區域最具有摩天視野的建築，可俯瞰三民公園、愛河之心與15公里長綠園道美景，還有天際泳池與數十項五星級公設，無疑是中山博愛商圈中最有增值空間的建案。

每戶坪數規劃為19至39坪的2至3房，無論是自住或置產，都成為搶進該地段門檻相對較低的最佳選擇。



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