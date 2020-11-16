食藥署招募國產新冠疫苗受試者　願意參與民眾僅佔28.43%

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截止今（16）日下午3時為止，距離2萬人目標僅差距700人，不過根據民調結果顯示，雖然國內目前有3支新冠肺炎候選疫苗最快能在年底進行二期臨床試驗，但願意參與試驗的民眾不到3成（28.43%），仍有近7成（67.69%）的民眾擔心參與試驗會有不良的副作用。
至於針對中央流行疫情指揮中心替業者建立「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，公開徵求2萬名以上的受試者的做法，引來學者不滿，打臉食藥署過去曾要求「不得以記者會招募受試者」的規定。不過有近6成（59.13%）民眾還是表示贊成，因為他們認為，為了不讓試驗卡關，公開招募的方式最快；但也有33.12%的民眾覺得業者應該自己去尋找符合條件的受試者才對。
國產疫苗研發成功指日可待，但若政府宣布可以接種時，僅有23.59%民眾相信台灣實力，會馬上去接種，另有近6成（58%）民眾對疫苗仍會有點擔心害怕，對是否接種還需考慮、觀望，不過也有近2成（18.42%）民眾直言不會去接種；相較國產的這3支疫苗，若國外大廠的疫苗也同步進口到台灣，選擇國產或是進口疫苗的民眾差距11.63個百分點，有超過4成（42.81%）民眾認為國外疫情相對嚴重，在臨床試驗的測試結果應該會更準確，因此選擇進口疫苗，而相信國產疫苗水準、會選擇國產疫苗的民眾則佔31.18%。
參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有2476人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。