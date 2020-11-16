遭助理跟蹤至今不敢進辦公室 林穎孟：覺得人身受到威脅
遭助理跟蹤至今不敢進辦公室 林穎孟：覺得人身受到威脅
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-16 16:16:48
無黨籍台北市議員林穎孟，日前因為辦公室內的勞資相關糾紛，鬧上新聞版面。沒想到日前又爆出林穎孟指控其辦公室主任跟蹤，甚至驚動議會駐衛警，勞資關係持續緊張。對此林穎孟今天（16日）進入議會進行質詢前也接受媒體訪問，表示現在覺得人身受到威脅，現在盡可能不要進辦公室，改為在家或在咖啡廳進行相關工作。
上週三（11日）台北市議會大會結束後，林穎孟準備離開議會，而其辦公室主任在6樓持手機錄影，上前追問「我哪裡沒有職業道德？」林穎孟卻在電梯口咆哮說「你一直在跟蹤我」、「警衛都看到了」並揚言報案，驚動現場其他議員、助理及駐衛警。林穎孟表示，事發至今已經盡量少進辦公室，「我現在就是在外面咖啡店或自家裡辦公，還是有助理會幫我，還算是可以順利運作。」林穎孟說，「現在有些擔心自己的情況，盡量少接觸減少摩擦。」而至於勞資協商的部分，林穎孟也強調衝突與協商沒有關係。林穎孟強調，現階段的工作模式還算過得去，持續以「順利工作、減少摩擦」為主要目標，林穎孟也直言，相信每個政治人物都會遇到一些壓力挫折，這應該是每個政治人物都要面對。