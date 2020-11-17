影／向「山」學習　香田國小進山敬山更淨山

彰化縣二林鎮香田國小帶領孩子挑戰10公里橫山之旅，沿途認識黑眼花、毛西番蓮、小花蔓澤蘭、象草等植物、還有茶葉、鳳梨、土角厝等在地產業、教導孩子沿途撿拾垃圾進行淨山，讓孩子體會保護山野環境的重要性，山可以是最棒的老師，提供孩子在大自然環境中學習。

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▲二林鎮香田國小發起淨山運動，讓孩子邊走邊撿拾被丟棄在山野的垃圾。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲二林鎮香田國小發起淨山運動，讓孩子邊走邊撿拾被丟棄在山野的垃圾。（圖／記者陳雅芳攝）

彰化縣多所偏鄉小校寫計畫向教育部申請登百岳經費，香田國小全校55名學童，獲得補助挑戰10公里橫山，師生先到社頭清水岩，進入18彎古道之前，香田國小退休主任蔡秋雄擔任山野教育志工，他說，未開通公路之前，18彎仔是彰化社頭鄉與南投縣名間居民運送物資的要道，主要是買賣鹽貨的必經之路。

蔡秋雄回到學校擔任山野教育志工，帶領香田孩子挑戰10公里有小百岳之稱的橫山，從清水岩寺出發，並介紹18彎古道，同時介紹象草與小花蔓澤蘭對自然生態的危害，也讓小朋友認識黑眼花、毛西番蓮、鳳梨、茶園，並且在當地的立維休息站吃現場削好的鳳梨，小朋友都說鳳梨酸酸甜甜的好好吃。

▲二林鎮香田國小山野教育志工蔡秋雄介紹毛西番蓮。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲二林鎮香田國小山野教育志工蔡秋雄介紹毛西番蓮。（圖／記者陳雅芳攝）

五六年級的宜鈴老師、宏毅老師，也利用這次機會，發起淨山運動，讓孩子邊走邊撿拾被丟棄在山野的垃圾，讓孩子自己體會，保護大自然這片土地的重要性，五甲孫羽軒同學表示，爬山可以訓練我的體能，而且沿途幫忙撿垃圾，不要讓山林哭泣，這是很有意義的一件事。

六甲王家宏同學表示，秋雄主任沿途介紹一些植物，我印象最深刻的是羅氏鹽膚木，它可以讓口渴的人，補充鹽分，吃起來就像小鹽巴一樣，大自然真的很神奇。

▲二林鎮香田國小帶領孩子挑戰10公里橫山之旅。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲二林鎮香田國小帶領孩子挑戰10公里橫山之旅。（圖／記者陳雅芳攝）

香田國小校長鄭培華表示，透過山野教育的推動，讓山教導孩子山林知識，認識大自然，學習關懷夥伴，克服體能挑戰，體驗登頂美好，未來學校將帶領孩子挑戰中級山「谷關七雄」，希望帶給孩子更多元的課程，幫助孩子自然健康成長。