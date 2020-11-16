林佳龍視察水碓橋改建 另勘斗南省道
記者簡勇鵬、洪佳伶/雲林報導
calendar_today2020-11-16 19:15:00
交通部長林佳龍今天下午抵雲林視察，立委劉建國等陪同前往古坑水碓南橋、省道台1線斗南段及斗南車站跨站式第二期工程會勘，林佳龍允諾延宕10多年未獲改善的水碓南橋改建，將納入「生活圈道路交通建設計畫」補助，以改善古坑、斗六觀光交通。
古坑鄉連通斗六市的石牛溪水碓南橋，是座往來交通頻繁的重要橋梁，不過其橋梁已老舊，加上橋面太窄已不符現今的交通需求，甚至經常因人機、汽車搶道而險象環生，甚至發生擦撞等交通事故，因而地方引頸期盼相關單位能盡速擴建改善。立委劉建國指出，水碓南橋目前橋寬不到9米，雙向2線混合車道，橋旁兩側防汛道路為農民工作必經之路，因視線不良致事故頻傳，迫切需要改建。林佳龍表示，古坑鄉在去年經觀光局評選為經典小鎮，斗六市也列入明年經典小鎮，若要和鄰近鄉鎮接軌打造觀光圈，首要聯通道路要順暢，因此水碓橋的改建具有迫切性，其全長650米，計畫拓寬為18米，經費約需2.09億元，公路總局原則補助9700萬元，將排入下月審查會儘速辦理，確保民眾用路安全，同時帶動地方觀光發展。