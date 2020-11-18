金馬57／莫子儀「淚彈炸裂」影帝呼聲高　大黑馬是他

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金馬57／莫子儀「淚彈炸裂」影帝呼聲高　大黑馬是他

娛樂中心／綜合報導

calendar_today2020-11-18 12:00:00

▲李國煌（左圖起）、林柏宏、莫子儀、劉冠廷、林家棟為本屆準金馬影帝。（圖／金馬執委會、牽猴子）
▲李國煌（左圖起）、林柏宏、莫子儀、劉冠廷、林家棟為本屆準金馬影帝。（圖／金馬執委會、牽猴子）
第57屆金馬獎11月21日揭獎，今年角逐影帝的有拿過男配角的林柏宏及劉冠廷，莫子儀、新加坡天王李國煌和香港金像獎影帝林家棟都是首次提名金馬，5人角色各有難度，誰能抱走最佳男主角獎座，仍取決本屆評審團口味。
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▲金馬57最佳男主角民調結果出爐。（圖／金馬執委會）
▲金馬男主角項目競爭激烈。（圖／金馬執委會）
人氣與實力兼具的林柏宏，可謂新生代演員中不容忽視的一顆星，4年前，他以《六弄咖啡館》中魅力壓過男女主角的表演奪下金馬男配角，此次憑《怪胎》的強迫症患者角色進階叩關男主角，片中他的表現更為成熟，但礙於篇幅都在女主角謝欣穎身上，影帝之戰較為吃虧。
▲林柏宏出浴畫面超養眼。（圖／牽猴子）
▲林柏宏升格搶影帝。（圖／牽猴子）
劉冠廷在入圍作《消失的情人節》裡飾演凡事「慢半拍」的公車司機，溫吞傻氣中流露對追求心儀女孩的執著，討喜又惹人憐，對比提名女主角的李霈瑜表演外放，劉的演出看似清淡卻是渾然天成，難度不低，一場慢一拍放聲大哭的演出扣人心弦，若出線也不令人意外。

▲劉冠廷和女友相知相守，跟《消失的情人節》男主角有的拚。（圖／牽猴子）
▲劉冠廷另有2部作品入圍金馬。（圖／牽猴子）
莫子儀科班出身、從影20餘年，戲劇底子深厚，早是金鐘獎入圍常客的他，卻是第一次挑戰金馬獎，他在《親愛的房客》詮釋為死去伴侶照料老小的同志鋼琴教師，多場情緒戲及哭戲皆有層次，表演方式也不同，演出重擊觀眾的心，除了業界奪獎呼聲高，《NOWnews今日新聞》民調也以超前票數成為網友心中影帝大熱門。

▲▼莫子儀、白潤音的對手戲，讓無數觀眾心碎。（圖／牽猴子）
▲莫子儀（後）和童星白潤音的對手戲讓無數觀眾心碎。（圖／牽猴子）
李國煌在新加坡有「喜劇天王」封號，《男兒王》中他演繹一名中年失業、誤打誤撞成為變裝皇后的人夫，除了發揮搞笑功力，也大展歌喉，演唱《女人花》的橋段賺人熱淚，令人又哭又笑的表演魅力撐起整部片。

▲李國煌。（圖／金馬執委會）
▲李國煌能演能唱，表現全方位。（圖／金馬執委會）
林家棟在《手捲煙》飾演97年香港回歸後退役的軍人，時空環境轉變，無業的他靠走私維生，片中林家棟生動詮釋裡外不是人的窘迫與堅毅，成功帶觀眾走進香港社會底層小人物的內心世界，他2016年憑《樹大招風》悍匪角色在香港金像獎稱帝，演技已受肯定，堪稱本屆黑馬。（編輯：楊穎軒）
▲林家棟。（圖／金馬執委會）
▲林家棟在《手捲煙》的打戲也很精采。（圖／金馬執委會）
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