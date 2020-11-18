金馬57／莫子儀「淚彈炸裂」影帝呼聲高　大黑馬是他

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人氣與實力兼具的林柏宏，可謂新生代演員中不容忽視的一顆星，4年前，他以《六弄咖啡館》中魅力壓過男女主角的表演奪下金馬男配角，此次憑《怪胎》的強迫症患者角色進階叩關男主角，片中他的表現更為成熟，但礙於篇幅都在女主角謝欣穎身上，影帝之戰較為吃虧。
劉冠廷在入圍作《消失的情人節》裡飾演凡事「慢半拍」的公車司機，溫吞傻氣中流露對追求心儀女孩的執著，討喜又惹人憐，對比提名女主角的李霈瑜表演外放，劉的演出看似清淡卻是渾然天成，難度不低，一場慢一拍放聲大哭的演出扣人心弦，若出線也不令人意外。
莫子儀科班出身、從影20餘年，戲劇底子深厚，早是金鐘獎入圍常客的他，卻是第一次挑戰金馬獎，他在《親愛的房客》詮釋為死去伴侶照料老小的同志鋼琴教師，多場情緒戲及哭戲皆有層次，表演方式也不同，演出重擊觀眾的心，除了業界奪獎呼聲高，《NOWnews今日新聞》民調也以超前票數成為網友心中影帝大熱門。
李國煌在新加坡有「喜劇天王」封號，《男兒王》中他演繹一名中年失業、誤打誤撞成為變裝皇后的人夫，除了發揮搞笑功力，也大展歌喉，演唱《女人花》的橋段賺人熱淚，令人又哭又笑的表演魅力撐起整部片。
林家棟在《手捲煙》飾演97年香港回歸後退役的軍人，時空環境轉變，無業的他靠走私維生，片中林家棟生動詮釋裡外不是人的窘迫與堅毅，成功帶觀眾走進香港社會底層小人物的內心世界，他2016年憑《樹大招風》悍匪角色在香港金像獎稱帝，演技已受肯定，堪稱本屆黑馬。（編輯：楊穎軒）