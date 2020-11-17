名家論壇》羅承宗／大中國、亡靈與虛擬統一憲法

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接著，這部憲法公布實施不到半年，中國國民黨政權就制定「動員戡亂時期臨時條款」，蔣介石父子在台灣成為終身制的統治者，萬年國會成為獨裁的幫兇。要之，這一部中華民國憲法在中國不曾真正實施即已經被宣告消滅，在台灣也有長達約40年沒有被認真施行過。至於動員戡亂時期結束後，台灣雖走向分期付款式的民主化，且在這段期間內進行7次修憲工程，但依舊只能在中華民國憲法框架下，以違章建築式的少數「增修條文」接軌台灣民意，中華民國憲法本文全文為了維繫「法統」，則如神主牌般地不可移動。
其次，從「中華民國/中國共和國（Republic of China直譯）」定位來看，現行憲法可以說是以中國被取消承認的舊政府名義，在中國領域外實施的亡靈憲法。詳言之，中國國民黨政權1949年在中國內戰敗北，蔣介石流亡至台灣「復行視事」，無視正牌總統李宗仁的存在，在台灣重新建立「中華民國政府」。在此前的戰亂期間，中華民國憲法並無適用的可能，所謂行憲僅是空言，而在中華人民共和國成立後，「中華民國政府」已被推翻，中華民國憲法更理應不復存在。然而，敗逃至台灣的中國國民黨政權，為了保有代表中國的名分和在台灣執政的實益，仍繼續堅持所謂的「大中國意識型態」與「法統」，將台灣裝扮成為「民主的中國」，就國家名稱及實定法方面而言，均將中國國民黨政權過去在中國時期所使用的「中華民國」及其法律全盤施行於台灣，形成「中華民國在台灣」的另一套非常態的法秩序。
這部憲法本文，沒有一個元素跟台灣2300萬人直接相關。雖從1991年起，台灣利用增修條文以凍結憲法本文方式進行憲政改造。惟綜觀歷次修憲，只能算是頭痛醫頭、腳痛醫腳，不敢也無意從根本改起。從這部憲法前言與總綱所規定的中國國家元素未受凍結甚至原封不動的情形，可以看出這是一部與台灣毫無關連、不折不扣的中國憲法，並使台灣迄今背負「中國共和國（Republic of China）」之名，在國際上並與真正統治中國的「人民的中國共和國（People’s Republic of China）」糾葛不清。反映在人民日常生活上，出國拿的護照，也非得要另外標註台灣（Taiwan）不可，否則就被當作中國（China）人看待，徒增困擾。問題根本癥結，就是亡靈憲法作祟。
最後從政治上而言，現行憲法是一部預設台灣與中國的統一為前提，剝奪台灣人民決定自己命運權利的虛擬統一憲法。詳言之，1991年第一階段憲改宣稱係以「為因應國家統一前之需要」為前提。並昧於中華人民共和國從1949年10月1日起已建國的歷史事實，將中華民國虛擬地分為台灣與中國大陸兩個地區，從而不主張甚至反對台灣是主權獨立國家，而是以中華民國為名的大中國的一部分。在此「一國（中華民國）兩區（台灣/大陸地區）」的概念裡，台灣毫無國格，不過是個地理名詞。更嚴重的是，由於這個虛擬的中華民國主張的領域與其他國家（中華人民共和國、蒙古國）的領土重疊，導致台灣欲以中華民國走入國際社會，困難重重。
綜上所述，面對這部大中國憲法、亡靈憲法與虛擬統一憲法，用「整組壞光光」形容，亦非過言。憲政改革該有的幅度，已遠超越目前朝野所主張的範疇之外。只是務實而言，當代民主政治畢竟還是妥協與漸進的產物，所謂畢其功於一役，只是政治妄想。本屆立法院的所開啟的「憲改之窗」究竟能處理到什麼程度？且讓我們拭目以待。
● 作者：羅承宗／台大法學學士、碩士，輔大法學博士。現為南臺科大財法所教授兼所長。
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