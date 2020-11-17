允諾黨主席「做好做滿」陳椒華就任引黃國昌名言自我期許

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決策委員於11月10日決議，推舉陳椒華接任新任黨主席，陳椒華於今天在黨中央召開記者會，並公布新任秘書長白卿芬、5名副秘書長張衞航(律師)、連郁婷(新竹縣議員)、簡智翔(桃園市議員)、吳韋達(彰化縣議員)、林于凱(高雄市議員)。
立委邱顯智表示，感謝陳椒華承擔大任，也很敬佩她，時力三席立委，每天都疲於奔命，不管是熬夜審法案，或是委員會質詢，都能看到陳椒華戰鬥力，「我們都快跟不上腳步」。邱說，社會上有許多弱勢需要時代力量，希望能再接再厲，替需要時力照顧的人打拼，而在9月1號時力組成改革小組，黨務、組織、財務等，目的就是要讓社會知道時力改革決心，「我們會全力協助，希望大家看到時力努力」。
立委王婉諭提及，高鈺婷擔任黨主席後，時力展開改革之路，未來會繼續改革，讓大家相信時力價值與努力，不論中央立委或是地方議員，其表現都能顯示我們的決心，或許過程中有些風雨讓大家擔心，但會用行動證明，「相信未來在陳椒華帶領下，時力會變更好」。
陳椒華說，感謝時代力量決策委員會同意讓她接下黨主席的職務，在接下來3個多月任期，將帶領全黨繼續前進、代表時代力量與台灣全國人民溝通，爭取更廣泛的支持。
陳椒華指出，而在她就任時代力量黨主席的期間，時代力量將繼續以10項核心議題為工作重點，包括環境正義、土地正義、居住正義、金融正義、勞動權益、社福權益、人權主張、憲改主張、司法改革與媒體改革。
陳椒華說，過去一年來，有許多同情或批評時代力量的人指出，黨內溝通機制必須有所調整，因為更良好的互動才是讓大家能同心協力的關鍵，她願聆聽並反省這些針對時代力量給出的意見，與黨內同志們討論未來能如何強化時代力量的體質。
陳椒華提及，如高鈺婷日前所指，時代力量該開始準備2022年的地方選舉，她認為深耕地方是時代力量不可逃避的課題，也相信時代力量該更積極培植有志投身服務各地民眾的人才，期待時代力量的各個地方黨部能與民眾有更密切的互動。與此同時，她也將和各縣市的地方議員以及立委邱顯智、王婉諭請益，結合地方黨部及立院黨團的力量，為接下來的選舉開始做初步的準備。
陳椒華也特別引述前主席黃國昌說的，時代力量承諾要做一個透明的政黨、開放的政黨、參與的政黨、行動的政黨:「哪裡有不公不義，哪裡就有我們的身影，時代力量將永遠站在改革的最前線，為最需要幫助的人們奮鬥」。她說，時力還有許多人相當重視這些承諾，所以她也強調，無論是在台灣的哪個角落，哪裡有不公不義，哪裡就應該有時力。
時代力量黨章明定，決策委員會成員15人、候補3人，由黨員選舉產生，而黨主席為決策委員會成員互選。決策委員任期自西元奇數年3月1日起2年，於任期屆滿前改選，因此，改選後的決策委員任期將至明年2月28日。
新聞來源為Newtalk 新頭殼