允諾黨主席「做好做滿」陳椒華就任引黃國昌名言自我期許

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允諾黨主席「做好做滿」陳椒華就任引黃國昌名言自我期許

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calendar_today2020-11-17 14:26:29

▲ （圖／新頭殼）
▲時代力量黨中央今天(17日)舉行黨主席陳椒華就任記者會。 （圖／新頭殼）
在前時代力量高鈺婷閃辭後，時代力量黨中央今天(17日)舉行黨主席陳椒華就任記者會，她強調，在任期完成之前，不會辭職，「會完成任期」。陳椒華除了引述前主席黃國昌的言論自我勉勵，並表示將繼續以10項核心議題為工作重點，包括環境正義、土地正義、居住正義、金融正義、勞動權益、社福權益、人權主張、憲改主張、司法改革與媒體改革。
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時力前黨主席徐永明捲入收賄案後退黨，時力決策委員8月5日總辭，並於8月28日完成改選，時力8月29日召開決策委員會議，選出新任黨主席高鈺婷，不過才上任2個多月的她，11月3日卻在臉書發文指出，她已向決策委員辭去黨主席職務，會以請辭待命狀態，與秘書處共同妥善配合，協助交接事宜。
決策委員於11月10日決議，推舉陳椒華接任新任黨主席，陳椒華於今天在黨中央召開記者會，並公布新任秘書長白卿芬、5名副秘書長張衞航(律師)、連郁婷(新竹縣議員)、簡智翔(桃園市議員)、吳韋達(彰化縣議員)、林于凱(高雄市議員)。

立委邱顯智表示，感謝陳椒華承擔大任，也很敬佩她，時力三席立委，每天都疲於奔命，不管是熬夜審法案，或是委員會質詢，都能看到陳椒華戰鬥力，「我們都快跟不上腳步」。邱說，社會上有許多弱勢需要時代力量，希望能再接再厲，替需要時力照顧的人打拼，而在9月1號時力組成改革小組，黨務、組織、財務等，目的就是要讓社會知道時力改革決心，「我們會全力協助，希望大家看到時力努力」。

立委王婉諭提及，高鈺婷擔任黨主席後，時力展開改革之路，未來會繼續改革，讓大家相信時力價值與努力，不論中央立委或是地方議員，其表現都能顯示我們的決心，或許過程中有些風雨讓大家擔心，但會用行動證明，「相信未來在陳椒華帶領下，時力會變更好」。

陳椒華說，感謝時代力量決策委員會同意讓她接下黨主席的職務，在接下來3個多月任期，將帶領全黨繼續前進、代表時代力量與台灣全國人民溝通，爭取更廣泛的支持。

陳椒華指出，而在她就任時代力量黨主席的期間，時代力量將繼續以10項核心議題為工作重點，包括環境正義、土地正義、居住正義、金融正義、勞動權益、社福權益、人權主張、憲改主張、司法改革與媒體改革。

陳椒華說，過去一年來，有許多同情或批評時代力量的人指出，黨內溝通機制必須有所調整，因為更良好的互動才是讓大家能同心協力的關鍵，她願聆聽並反省這些針對時代力量給出的意見，與黨內同志們討論未來能如何強化時代力量的體質。

陳椒華提及，如高鈺婷日前所指，時代力量該開始準備2022年的地方選舉，她認為深耕地方是時代力量不可逃避的課題，也相信時代力量該更積極培植有志投身服務各地民眾的人才，期待時代力量的各個地方黨部能與民眾有更密切的互動。與此同時，她也將和各縣市的地方議員以及立委邱顯智、王婉諭請益，結合地方黨部及立院黨團的力量，為接下來的選舉開始做初步的準備。

陳椒華也特別引述前主席黃國昌說的，時代力量承諾要做一個透明的政黨、開放的政黨、參與的政黨、行動的政黨:「哪裡有不公不義，哪裡就有我們的身影，時代力量將永遠站在改革的最前線，為最需要幫助的人們奮鬥」。她說，時力還有許多人相當重視這些承諾，所以她也強調，無論是在台灣的哪個角落，哪裡有不公不義，哪裡就應該有時力。

時代力量黨章明定，決策委員會成員15人、候補3人，由黨員選舉產生，而黨主席為決策委員會成員互選。決策委員任期自西元奇數年3月1日起2年，於任期屆滿前改選，因此，改選後的決策委員任期將至明年2月28日。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

時代力量新任黨主席陳椒華舉行就任記者會。 圖：張良一/攝
時代力量新任黨主席陳椒華舉行就任記者會。 圖：張良一/攝
 
時力新任秘書白卿芬。 圖：張良一/攝
時力新任秘書白卿芬。 圖：張良一/攝
 
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