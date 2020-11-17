國民黨成立「百年老店」電商中心 江啟臣：跨出很大一步
國民黨成立「百年老店」電商中心 江啟臣：跨出很大一步
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-17 12:20:49
國民黨中央今天（17日）上午召開記者會，宣布成立「百年老店」電商中心，讓支持者可以透過通訊軟體Line購買新款黨服以及相關週邊小物。黨主席江啟臣在會中表示，這是國民黨跨出很大的一步，畢竟在一個老政黨裡要做新的事情時，必須克服一些障礙，「但只要你願意做，黨裡面有一些事情還是可以向前邁進」。
江啟臣表示，過去常常會遇到支持者詢問哪裡買得到國民黨的周邊商品，過去都只能回應「到黨中央買」，現在融入電商中心的概念後，想要買這些商品的支持者們，就不用歷經長途跋涉。「因此我請文傳會與青年部去構思，讓大家能夠買得到百年老店的經典。」江啟臣說，「國民黨很多觀念要改、作法也要調整，但不管怎樣，一個政黨要做一些新的事情時，必須克服障礙、花時間溝通，但最後我們還是做到了，只要願意做，黨裡面還是有一些事情可以向前邁進」。江啟臣直言，成立國民黨內的電商平台，不光是為了行銷或是營利，賣小物、募款，都是募集人心的過程，「這些商品當然需要一些成本與人力付出，盈利都是來負擔這些成本而已。最重要的是希望大家認識國民黨、親近國民黨，進而加入國民。」江啟臣說，「至於盈利與否，只求不要虧損就好」。國民黨副秘書長李彥秀表示，這次除了販售文創周邊商品外，還販售前主席連戰時所發行的「精裝版台灣通史」，限量版8份賣完為止。而文傳會主委王育敏則推薦印有黨徽的悠遊卡吊飾，強調最近黨徽非常紅，「紅到連民進黨都想搶走」。