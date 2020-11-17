YouTube管制挺川普內容　支持者轉戰Rumble影音平台

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YouTube管制挺川普內容　支持者轉戰Rumble影音平台

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-17 12:28:49

川普的支持者/保守派/右派
▲川普的支持者不滿主流社群媒體的政策，紛紛轉向其他較為保守、管制程度較低的替代平台。（圖／美聯社／達志影像）
各主流社群媒體，包括臉書（ Facebook ）、推特（ Twitter ）和影音平台 YouTube 在今年美國總統大選，紛紛實施假消息審查、事實查核機制，以防錯誤訊息影響選舉，但此舉也引起現任總統川普及其保守派支持者的不滿。不少保守派人士呼籲使用其他社群例如類似推特的「 Parler 」以及影音平台「Rumble」。
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推特、臉書曾經全面封鎖用戶轉貼小報《紐約郵報》（ New York Post ）有關杭特（ Hunter Biden ）的報導，川普聲稱選舉被操縱、自己仍然沒有輸掉選舉的推文也被推特標注警語；YouTube 也以消除廣告、篩選有關美國大選「假消息」的影片內容，減少對選舉的影響，這些措施引起保守派用戶的不滿。
在拜登被媒體報導勝選（ 8 ）之後， Rumble（成立於 2013 年） 的用戶急速增加，該平台聲稱會使使影片內容創作者更容易賺錢，因為該服務不僅限於內容創作者基於廣告的收入。科技媒體《 TechTimes 》報導，創作者可以獲得更高的收益，並且擁有更多的影片版權，且不像 YouTube 那樣嚴格的審查內容，只禁止色情露骨、恐怖主義等極端言論。

▲（圖／翻攝自Rumble）
▲有關川普聲稱贏得選舉、選舉系統被操縱的言論，在各大社群平台皆被管制。（圖／翻攝自Rumble）
Rumble 的共同創辦人、執行長帕夫洛夫斯基（ Chris Pavlovski ）表示，平台的用戶在今年夏天快速增長，在選舉期間不斷創下新高，許多保守派名人包括加州共和黨眾議員紐恩斯（ Devin Nunes ）、時事評論員邦奇諾（ Dan Bongino ）也在平台上傳作品。帕夫洛夫斯基強調，平台的政策不是助長錯誤訊息傳遞，最大的宗旨仍是維護言論自由。
美國主流媒體在這次大選和民調機構一樣面臨挑戰，民調失準、用戶分化反映出美國社會對主流意見的不信任，以及社會分歧加深，未來拜登接管首要面對的最大內政問題，如同他的口號「找回美國的靈魂」一樣，必須讓美國人民團結。《 TechTimes 》認為，雖然川普至今尚未承認敗選，其支持者情緒仍然高昂，但至總統就職日（ 1 月 20 日）拜登正式入主白宮後，群眾情緒冷卻，這些替代平台的成長是否能夠維持還有待觀察。
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