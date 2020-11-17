YouTube管制挺川普內容　支持者轉戰Rumble影音平台

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在拜登被媒體報導勝選（ 8 ）之後， Rumble（成立於 2013 年） 的用戶急速增加，該平台聲稱會使使影片內容創作者更容易賺錢，因為該服務不僅限於內容創作者基於廣告的收入。科技媒體《 TechTimes 》報導，創作者可以獲得更高的收益，並且擁有更多的影片版權，且不像 YouTube 那樣嚴格的審查內容，只禁止色情露骨、恐怖主義等極端言論。
Rumble 的共同創辦人、執行長帕夫洛夫斯基（ Chris Pavlovski ）表示，平台的用戶在今年夏天快速增長，在選舉期間不斷創下新高，許多保守派名人包括加州共和黨眾議員紐恩斯（ Devin Nunes ）、時事評論員邦奇諾（ Dan Bongino ）也在平台上傳作品。帕夫洛夫斯基強調，平台的政策不是助長錯誤訊息傳遞，最大的宗旨仍是維護言論自由。
美國主流媒體在這次大選和民調機構一樣面臨挑戰，民調失準、用戶分化反映出美國社會對主流意見的不信任，以及社會分歧加深，未來拜登接管首要面對的最大內政問題，如同他的口號「找回美國的靈魂」一樣，必須讓美國人民團結。《 TechTimes 》認為，雖然川普至今尚未承認敗選，其支持者情緒仍然高昂，但至總統就職日（ 1 月 20 日）拜登正式入主白宮後，群眾情緒冷卻，這些替代平台的成長是否能夠維持還有待觀察。