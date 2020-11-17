總獎金逾7億！刮刮樂玩法再翻新 頭獎最高200萬
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-11-17 14:13:06
刮刮樂再推新玩法！台灣彩券公司今（17）日推出2款新刮刮樂，總獎項超過225萬個，總獎金逾7億元，其中刮刮樂「三星樂」採用電腦型遊戲「3星彩」部分遊戲規則，與刮刮樂深受消費者喜愛的「對幸運號碼」玩法結合，紙上即時體驗刮中3星得獎金的樂趣，頭獎200萬元。另一款「加倍鑽」頭獎100萬元，也是目前市面上100元面額刮刮樂中唯一一款頭獎金額達100萬元的遊戲，超過28萬個獎金加倍機會，最高有機會獲得10倍獎金。
台灣彩券說明，今日上市的刮刮樂「三星樂」，以開獎機搭配繽紛開獎球作為票面設計，採用電腦型遊戲「3星彩」玩法中不限順序對中3個號碼就中獎的概念，將該遊戲開獎號碼球 0至9共10個數字，與刮刮樂深受消費者喜愛的「對幸運號碼」玩法結合，共有8局遊戲，每局遊戲有3個號碼，若任一局中的3個號碼與「開獎號碼」的3個號碼相同，不限順序，即可得到該局對應的獎金，共有3個頭獎200萬元，超過23萬個1000元（含）以上獎項，總中獎率30%，預期可以吸引喜愛電腦型遊戲的民眾嘗鮮試手氣。同日上市的還有刮刮樂「加倍鑽」，每張售價100元，共有3個頭獎100萬元，也是目前市面上面額100元刮刮樂中唯一一款頭獎金額達100萬元的遊戲。在設計上，台灣彩券指出，票面除布滿鑽石呼應遊戲主題，玩法則為「對幸運號碼」搭配倍數符號，最高有機會獲得10倍獎金，超過28萬個獎金加倍機會，總中獎率25.34%，玩法簡單充滿驚喜，要讓消費者體驗加倍「賺」獎金的樂趣。