台灣為何沒加入RCEP？律師妙喻「我國是大雄」　台人狂讚

東協10國及中國大陸、日本、南韓、紐澳等國家，已於15日簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），而該協定成立後，將對台灣經濟、產業造成何種影響？引發各界關注。律師呂秋遠就在臉書以《五分鐘讓你知道RCEP》為題發文，除了說明何謂RECP？也引用了《哆啦A夢》梗，直言「每次小夫要去島嶼度假，邀請了靜香、胖虎，就是沒有大雄。我們或許就是那個大雄」，這段話一出，引發不少共鳴。

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呂秋遠首先解釋「什麼是RECP？」即東協10個國家與中國、日本、南韓、紐西蘭、澳洲等5個國家，在歷經8年談判後，終於簽署了RCEP，也就是「區域全面經濟夥伴關係協定」。這是全世界最大貿易協定經濟規模，占全球GDP的30％，涵蓋近20億人口，廢除了區域內多達91％的關稅。

而台灣為何沒加入？呂秋遠表示，因為中國不可能讓台灣加入。「誰理你們？這不就是中國在台灣遭受SARS疫情攻擊時的名言嗎？只要有一個會員國不同意，就不能讓新成員加入。」





台灣沒加入又會怎樣呢？呂秋遠分析，初步看來，比較受到影響的產業，是石化、紡織、鋼鐵等產業。往後這些產業的關稅，在這些國家之間會逐漸下降到零，台灣的價格將會因為關稅影響而比較欠缺競爭力，這些產業如果原本利潤就低，未來將會受到很大的衝擊。



▲東協10個國家與中國、日本、南韓、紐西蘭、澳洲等5個國家，於15日簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）。（圖／翻攝自RCEP官網）

另外，對於印度為什麼沒加入？呂秋遠則說，因為印度擔心澳洲、紐西蘭的畜牧業、乳製品、還有中國的低價產品，會衝垮印度的市場。印度希望可以增加遇到產品傾銷時的防衛機制，但是中國反對，印度因而拒絕加入這個體系中。他認為，融入自由化的貿易體系，一定會有犧牲，也有獲得，沒有一種貿易體系，是我們不用付出代價，但是可以有收穫的，印度做出了選擇，而台灣沒得選擇。





呂秋遠更自問自答，「關稅是最重要的進出口關鍵嗎？不一定，利潤或是技術層次低的產業，關稅影響就很大。但像是醫療器材，關稅就不會是重點，因為東南亞國家的醫療器材輸入許可證，在克服審查機制後，成長反而不受到關稅影響。」





究竟我國政府又能做什麼？呂秋遠直言「繼續努力，加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。」他進一步說明，這個協定目前有11國加入，成員國人口規模將近5億，總GDP超過11兆美元（占全球13％）；貿易值占我國貿易總值超過24％，不過美豬、美牛、核安食品的認定，都會影響其他國家支持台灣的決心。「我們也可以積極與其他國家簽署自由貿易協定，或者協助提升產業轉型。影響一定會有，但不能加入，不是我們不好，也不是我們的錯。」



▲呂秋遠臉書貼文。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）

文末，呂秋遠更引用日本動畫《哆啦A夢》的梗，直指「每次小夫要去島嶼度假，邀請了靜香、胖虎，就是沒有大雄。我們或許就是那個大雄，而且還沒有哆拉A夢在身邊。但是，我們可以一個、一個的邀請、一球、一球的投球、一場、一場的贏。」此外，他也自信喊話，「台灣從1971年以後，就已經習慣被中國排除得很邊，我們會活下來，而且會活得更好的。」

貼文一出，立刻引發網友共鳴，許多人紛紛留言「最後一段，說得好！謝謝呂律師」、「最後一句確實就是台灣一直以來的狀態，我們會繼續堅韌下去！」「律師的每篇文章都是以正向思考出發，讓我們不致氣餒」、「很精闢的分析和solution（解釋）」、「相信台灣企業和政府會有因應之道，我們台灣人會活下來並且會活的更好的」、「不管怎樣曲折，台灣總是會走出自己的路」。（編輯：許苡晴）